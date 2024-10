Abel comanda penúltimo treino do Palmeiras antes de enfrentar o Juventude e prepara mudança no time

O Palmeiras fez o penúltimo treino, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, antes do duelo contra o Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois da ativação muscular no centro de excelência, os jogadores, divididos em dois times, aprimoraram saídas de bola, balanços, inversões de jogo, transições, jogadas específicas e finalizações. Por fim, houve uma atividade técnica com dois times com objetivos estabelecidos pela comissão de Abel Ferreira.

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste domingo, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa vez, as atividades contaram com as presenças do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Richard Ríos. Na última quinta-feira, ambos fizeram apenas recovery ao se reapresentarem após compromissos com as seleções do Paraguai e da Colômbia, respectivamente. O goleiro Weverton, que estava com a Seleção Brasileira, treinou normalmente, mais uma vez.

Os desfalques ficam por conta do lateral-esquerdo Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), do meio-campista Mauricio (lesão no joelho direito) e do atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo). Além deles, também é baixa o meia Gabriel Menino (suspenso).

O técnico Abel Ferreira deve fazer pelo menos uma mudança no time, já que não conta com Mauricio, que vinha sendo um de seus titulares. Com isso, tem a opção de voltar a utilizar Raphael Veiga como meia. Ainda, Estêvão pode retornar ao time titular depois de ganhar minutos após a lesão no último empate sem gols com o Bragantino. Na lateral-direita, o treinador ganhou mais uma opção com a volta de Mayke, que recuperou-se 100% da lesão na panturrilha direita.

O Verdão ainda tem mais uma atividade na manhã de sábado antes viagem a Caxias do Sul. No momento, a equipe é a segunda colocada na tabela do Brasileirão, com 57 pontos conquistados.