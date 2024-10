Zubeldía comenta sobre reunião com diretoria e se vê respaldado no São Paulo

Luis Zubeldía comentou sobre a reunião que teve com a alta cúpula do São Paulo na última semana. O comandante tricolor alinhou alguns pontos com a diretoria, mas não sente sua continuidade no clube ameaçada pelos tropeços recentes.

"Me sinto muito feliz aqui em São Paulo. Tenho claro que os treinadores sempre vão jogo a jogo, independentemente da duração do contrato. Falei com o Julio [Casares, presidente], Carlos [Belmonte, diretor de futebol], Nelson [Ferreira, diretor adjunto], Muricy [Ramalho, coordenador técnico], Milton [Cruz, auxiliar técnico]... a mim sempre demonstram tranquilidade. Quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos", comentou Zubeldía.

A permanência do treinador argentino passou a ser questionada nos bastidores do São Paulo após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. A derrota para o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, só colaborou ainda mais para que especulações envolvendo a saída de Luis Zubeldía do Tricolor ganhassem força.

"Temos que ter clareza para analisar a situação, o rendimento que tivemos na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileirão... pondo tudo sobre a mesa e fazendo uma análise profissional, termina sendo mais saudável para todos, porque podemos corrigir coisas ou confiar no que estamos fazendo. Se o time está em 5º no Brasileirão, com uma boa pontuação, há que reconhecer o bom rendimento dos jogadores", prosseguiu.

Apesar das especulações envolvendo seu nome, Zubeldía não tem sentido essa desaprovação da torcida do São Paulo. Inclusive, nesta quarta-feira, contra o Vasco, em Campinas, o treinador foi bastante celebrado nas arquibancadas, antes e ainda mais depois do jogo.

"Os dirigentes sempre vão ao treinamento, estão todos os dias, assistem ao treinamento e mantêm uma distância normal e boa comigo e com os jogadores. Eu gosto da distância, sou um treinador que também se distancia, gosto de observar o momento da minha equipe, mas sempre mantive uma boa relação, inclusive com Muricy. Não posso controlar o que dizem por aí, estou concentrado no trabalho que fazemos no São Paulo, para os torcedores, que são um espetáculo, na rua, sempre me tratam muito bem, há muito bom feeling com eles, e é porque os jogadores se entregam ao máximo. Em 2023 fizeram um bom ano, e esse ano também é um bom ano. A relação com todos é boa", concluiu.