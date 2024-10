Weverton retorna de nova oportunidade na Seleção e já foca em "mais uma final" do Palmeiras no Brasileiro

O goleiro Weverton, do Palmeiras, esteve junto da Seleção Brasileira nos últimos dias para disputa de duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O arqueiro retornou ao clube nesta quinta-feira e já colocou foco nas próximas "finais" do Verdão no Brasileirão.

"Muito feliz de ter essa nova oportunidade na Seleção, conhecer o trabalho do Dorival. É um grande trabalho que está começando a gerar frutos. Feliz pelo reconhecimento, mas também por estar de volta, já trabalhando com os meus companheiros e nos preparando para um jogo difícil que teremos no fim de semana", disse.

Weverton foi convocado pelo técnico Dorival Júnior após corte do companheiro de posição, Alisson, do Liverpool (ING), por conta de lesão. O escolhido do treinador para os compromissos do Brasil, diante de Chile e Peru, foi Ederson, em ambos. Dessa forma, Weverton participou apenas dos treinos e não teve nenhum minuto em campo.

Sua última convocação havia sido em junho de 2023, para amistosos contra Guiné e Senegal, quando a Seleção Brasileira esteve sob comando do interino Ramon Menezes, técnico da Seleção sub-20.

O goleiro está à disposição de Abel Ferreira e deve manter sua sequência como titular na equipe. Atual vice-líder, com 57 pontos, o Palmeiras entra em campo no domingo para enfrentar o Juventude, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

"É um jogo importante, mais uma final que projetamos. Até o final do ano todo jogo será uma decisão e vamos nos preparar bem esses dias para fazer um grande jogo no domingo", destacou Weverton.