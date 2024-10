Wellington Rato completa 100 jogos com a camisa do São Paulo; confira os números

O São Paulo derrotou o Vasco, nesta quarta-feira, por 3 a 0, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Brinco de Ouro de Princesa, em Campinas. A partida marcou o 100º jogo de Wellington Rato com a camisa do Tricolor. O meia é o líder em assistências do elenco no período.

"É um orgulho completar 100 jogos pelo São Paulo e representar a nossa torcida", disse Wellington Rato.

No duelo contra o Vasco, Wellington Rato deu assistência para Lucas Moura marcar o terceiro gol do São Paulo, em cobrança de escanteio.

De acordo com dados do Sofascore, em 100 partidas disputas, Rato foi titular em 67 oportunidades, marcou cinco gols e distribuiu 18 assistências. O meia realizou 173 passes decisivos, criou 23 grandes chances e tem 27% de acerto nos cruzamentos (145/535).

Somente nessa temporada, são 36 jogos e oito assistências. O meia ainda não balançou as redes em 2024.

Com dois gols de Lucas e um de Luciano, o São Paulo derrotou o Vasco e permaneceu na 5ª posição, com 50 pontos conquistados, apenas um atrás do Flamengo, primeiro time dentro do G4, mas que ainda tem dois jogos a menos em relação ao Tricolor.

A equipe de Luis Zubeldía volta a campo no dia 26 de outubro, sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Criciúma, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. A equipe catarinense tem 35 pontos e ocupa a 12ª posição.