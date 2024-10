Varela é reavaliado e estará disponível para clássico contra o Fluminense

Guillermo Varela estará disponível para o clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília). Convocado pelo Uruguai para a última Data Fifa, o lateral-direito sofreu uma luxação no ombro na partida da última sexta-feira, contra o Peru, e era dúvida para o duelo no Maracanã. Reavalido pelo departamento médico, o uruguaio foi liberado e poderá ser utilizado pelo técnico Filipe Luís. A informação é do ge.

Varela se apresentou no Ninho do Urubu na tarde desta quarta-feira. Junto dele, Plata e Arrascaeta também retornaram de suas seleções e devem estar presentes no duelo.

Mengão preparado ???? O Flamengo ajustou os últimos detalhes para enfrentar o Fluminense, pelo @brasileirao! #VamosFlamengo #CRF ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/ATr0ORS8Ww ? Flamengo (@Flamengo) October 16, 2024

Já Gerson e Pulgar, que jogaram aproximadamente 90 minutos por Brasil e Chile, respectivamente, na terça-feira, não devem ser relacionados devido ao desgaste físico. De la Cruz, que entrou no intervalo da partida pelo Uruguai, também deverá ser preservado pensando na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no domingo.

O clássico contra o Fluminense, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, é importante para o Flamengo se manter no G4 da competição. Com 51 pontos em 28 jogos, o Rubro-Negro vê o São Paulo, que chegou aos 50 pontos em 30 partidas, se aproximar na briga por vaga direta na Libertadores de 2025.