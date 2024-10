Thiago Wild força terceiro set, mas cai diante de Tsitsipas na Bélgica

Thiago Wild fez mais uma boa apresentação diante de um dos melhores tenistas do circuito, mas acabou eliminado do ATP 250 da Antuérpia, na Bélgica. O paranaense de 24 anos, atual #80 do mundo, levou Stefanos Tsitsipas (#11) ao terceiro set, mas não resistiu e perdeu por 7/6(5), 4/6 e 7/5. Com o resultado, o grego avançou às quartas de final do evento.

O terceiro set só foi decidido na reta final. Wild, que cedeu um break point no sexto game, mas se salvou no momento, ameaçou o serviço de Tsitsipas no 11º game. Com uma passada de direita, um erro do rival e outra bela direita, o brasileiro conquistou três break points, mas o grego venceu um belo rali e contou com erros de Wild nos outros dois.

Na sequência, com Wild sacando em 5/6, foi a vez de Tsitsipas ter chances. O grego abriu o game com uma devolução vencedora e chegou ao match point quando Wild errou uma direita do fundo da quadra. O brasileiro, então, cometeu uma dupla falta e perdeu a partida.

Foi o segundo torneio seguido em que Wild foi eliminado por um tenista da elite. Há duas semanas, no Masters 10000 de Xangai, o brasileiro perdeu na segunda rodada para o russo Daniil Medvedev (#5), que fez 7/5 e 7/5.

No momento, Wild não sabe o próximo torneio em seu calendário. O brasileiro está inscrito nos ATPs 500 de Viena e Basileia, ambos na próxima semana, mas ainda aguarda para saber se entrará em algum dos dois eventos sem precisar disputar o qualifying.