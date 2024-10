Thiago Wild faz jogo duro, mas perde para Tsitsipas e é eliminado do ATP 250 de Antuérpia

Nesta quinta-feira, pelas oitavas de final do ATP 250 de Antuérpia, na Bélgica, o brasileiro Thiago Wild dificultou a vida de Stefanos Tsitsipas, número 11 no ranking mundial, mas não conseguiu sair com a vitória. O grego bateu Wild, atual número 80 no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 [5], 4/6 e 7/5, em 2h20 de partida.

Wild foi para a chave principal do ATP 250 de Antuérpia por meio do qualificatório. Após passar por três rivais, não foi páreo para Tsitsipas, que estreou no torneio individual na partida desta quinta-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por European Open (@europeantennisopen)

Ambos os tenistas apresentaram um desempenho de alto nível na quadra. O primeiro set, por exemplo, não contou com nenhuma quebra de saque. No tie-break, o grego prevaleceu.

A segunda parcial seguiu no mesmo ritmo, no entanto, Thiago Wild conseguiu confirmar um break point para abrir vantagem e vencer o set. A terceira parcial continuou com os dois tenistas confirmando seus serviços. No entanto, Tsitsipas quebrou o saque no último game e venceu a partida.

Tsitsipas volta à quadra nesta sexta-feira, às 13h30 (de Brasília), quando enfrentará o tcheco Jiri Lehecka, número 33 no ranking, na disputa das quartas de final do ATP 250 de Antuérpia.