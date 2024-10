Sem brasileiros, quartas de final do Campinas ATP CH 100 estão definidas

As quartas de final do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, ATP Challenger 100, estão definidas. Na disputa pela premiação recorde de US$ 130 mil (R$ 734,94 mil na cotação atual) e os 100 pontos no ranking da ATP. Não há mais brasileiros no torneio do interior paulista.

Pedro Sakamoto travou uma batalha que foi até o terceiro set, mas não conseguiu superar o ex-número 60 do mundo, Juan Pablo Varillas, e está fora da chave de simples.

"Daqui pra frente todos os jogos são duros, é um torneio grande, muito bom, com o melhor do tênis sul-americano aqui. Tenho ótimas recordações deste lugar, foi onde ganhei meu primeiro Challenger há cinco anos. Gosto das condições, mesmo sendo difícil. Estou cada dia melhor e pronto para o que vier", disse Varillas, campeão em Campinas no ano de 2019.

Karue Sell também lutou muito, mas faltou "estrada" para superar Camilo Ugo Carabelli, que avançou para as quartas de final após vencer por 6/3, 1/6, 6/1.

"Tive muitas chances no primeiro set, saquei bem, e no segundo consegui fazer o que deveria. Mas vacilei nos momentos em que não podia. Nesse nível, um vacilo significa uma derrota. Preciso de mais torneios fortes, mais jogos nesse nível, para evitar que isso aconteça", analisou Karue Sell.

Matheus Pucinelli, o último brasileiro a entrar em quadra, também não conseguiu avançar, mesmo com o apoio da quadra central lotada. Ele caiu diante do chileno Tomas Barrios Vera por 7/6(6), 6/1.

O jovem equatoriano de 20 anos, Alvaro Meza, também precisou de três sets para vencer o experiente Hugo Dellien, ex-número 64 do mundo, com parciais de 6/2, 1/6, 6/4.

Esses jogadores se juntam aos que já haviam garantido vaga ontem: o norte-americano Tristan Boyer, os argentinos Roman Andres Burruchaga e Juan Pablo Ficovich, além do jovem boliviano Juan Prado Angelo.

"Estou muito feliz por ter passado o qualifying e entrado na chave principal, e mais ainda por estar nas quartas de final. É um torneio duro e espero seguir em frente", comentou Angelo, ex-número 1 juvenil do mundo, que poderia ter utilizado um dos convites garantidos para juvenis. No entanto, as duas vagas já estavam preenchidas.

O evento é realizado na Sociedade Hípica de Campinas e integra o calendário mundial do ATP Challenger Tour 100. Os jogos desta sexta-feira definirão os semifinalistas de simples e os finalistas de duplas do segundo maior torneio de tênis do Brasil. A rodada começa às 10 horas.