São Paulo mudou ambiente da 'água para o vinho' com vitória, conta Hernan

Presente no Brinco de Ouro na vitória do São Paulo por 3 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão, André Hernan contou no De Primeira que o bom resultado causou uma mudança imediata de ambiente.

Segundo Hernan, Luis Zubeldía parecia mais "carregado" antes do jogo e saiu leve e com nome gritado pela torcida. A mudança no clima do Tricolor foi da "água para o vinho", relatou o colunista do UOL.

O que me chamou a atenção ontem, e aí entra muito nessa questão do bastidor, do olhar que eu tive ontem antes do jogo, é que o Zubeldia é sempre muito participativo nas ações, no aquecimento, na preparação, na conversa com seus auxiliares. Ontem, de fato, ele não mudou o jeitão dele. Só que era um Zubeldía um pouco mais preocupado no semblante. Você sentia ali o olhar um pouco mais carregado, mais cuidadoso, mais fechado. Então, ele estava preocupado. Era um clima carregado, era um clima diferente.

Quando sai a escalação do Vasco, com Payet, com Coutinho, eu estava próximo à diretoria, o presidente Casares estava com os diretores numa roda de conversa ali, coisa informal, e ficou uma coisa do tipo 'vem dificuldade pela frente'. Só que sai esse gol com poucos minutos no primeiro tempo, o São Paulo se solta mais, é mais confiante, é mais veloz quando constroi o resultado. É um outro São Paulo e é um outro clima no final. A torcida grita o nome do Zubeldía, o Zubeldía responde, os jogadores saem felizes. Do aquecimento para a descida do vestiário, o ambiente do São Paulo vai totalmente da água para o vinho. Foi um São Paulo diferente, um São Paulo que o resultado ajudou demais a voltar pro trilho. André Hernan

'Há muito tempo eu não via um frango assim', diz PVC sobre Léo Jardim

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou dois pontos na vitória do São Paulo: a grande atuação de Lucas e o "frango" do goleiro Léo Jardim, do Vasco, no gol que abriu o placar. "Há muito tempo que eu não via um frango tão frango assim", disse PVC.

