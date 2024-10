Ônibus com torcedores do Athletico sofre emboscada de santistas; veja

Do UOL, em São Paulo

Um ônibus que levava torcedores do Athletico para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão, foi alvo de ataques de torcedores santistas na tarde desta quinta-feira (17).

O que aconteceu

A emboscada aconteceu na rodovia Regis Bittencourt. A estrada liga os estados de São Paulo e Paraná. Procurada pelo UOL, a Arteris, empresa que cuida da via, informou que o caso aconteceu em Miracatu (SP), próximo ao km 385, onde há uma saída para a cidade de Santos.

Torcedores do Santos atiraram pedras em direção ao ônibus. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram vidros do veículo trincados.

O ônibus seguiu viagem mesmo com o ataque. Os torcedores presentes no veículo entraram na Neo Química Arena antes do início da partida contra o Corinthians.

Torcedores santistas voltavam de Chapecó. O Santos enfrentou e foi derrotado pela Chapecoense na noite da última quarta-feira (16), pela Série B.