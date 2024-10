Santos abre venda de ingressos para jogo contra o Ceará; veja preços e como comprar

O Santos iniciou, nesta quinta-feira, a venda de ingressos para o jogo contra o Ceará, válido pela 33ª rodada da Série B. A partida está agendada para a próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.

A comercialização foi aberta às 10h, com prioridade para os sócios-torcedores do time. A venda irá ocorrer de acordo com os planos do programa Sócio Rei (Black, Gold e Silver).

Já a venda para o público geral abre nesta sexta-feira, a partir das 10h da manhã. Os valores dos bilhetes giram entre R$ 80 e R$ 160. A torcida pode adquirir sua entrada através do site sociorei.com.

A comercialização será feita apenas de forma online. Haverá venda nas bilheterias físicas da Vila somente na data do jogo, caso ainda possuam ingressos disponíveis. Não haverá, ainda, gratuidade para crianças, idosos ou pessoas com deficiência (PCD).

Venda de ingressos liberada para Sócio Rei Black! #SANxCEA O próximo jogo é em casa, na terça-feira (22), às 19 horas. ? Garanta seu lugar: https://t.co/3Kkb3KDoDY

? Saiba mais: https://t.co/H5gcihkYr6 pic.twitter.com/o0eBszmS8g ? Santos FC (@SantosFC) October 17, 2024

O Santos vem de derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, o time de Fábio Carille tomou a virada da Chapecoense e perdeu por 3 a 2, na Arena Condá.

Ainda assim, o Peixe é o líder da Segunda Divisão, com 56 pontos. A equipe, porém, pode perder a ponta ainda nesta rodada do torneio. Para isso, basta que o Novorizontino ganhe do Mirassol, no sábado.

Veja abaixo os preços dos ingressos para Santos x Ceará, por setor:

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 100,00



Meia e Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 100,00



Meia e Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 80,00



Meia e Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 60,00



Meia e Silver: R$ 30,00



Gold: R$ 15,00



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 160,00



Meia e Silver: R$ 80,00



Gold: R$ 40,00



Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 42,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 21,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 42,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 21,25



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) - Torcida visitante



Inteira: R$ 100,00



Meia entrada: R$ 50,00