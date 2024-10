RMP: Com lesão no jelho, De La Cruz pode precisar de cirurgia no fim do ano

Durante o Fim de Papo desta quinta (17), o comentarista Renato Maurício Prado disse que De La Cruz tem um problema sério e crônico no joelho desde a Copa América.

RMP afirmou que o Flamengo tem negado o problema para não ter que operar o jogador imediatamente - o clube gostaria de fazê-lo apenas no fim do ano. O jornalista argumentou que o fato de De La Cruz não ser relacionado para o jogo contra o Fluminense mesmo tendo jogado menos que Arrascaeta pela seleção confirma que há algo errado com ex-meia do River Plate.

O grande mistério é o De La Cruz. Quem pode me explicar o fato de ele não poder ser relacionado hoje se ele jogou apenas 45 minutos do segundo jogo e o Arrascaeta, que está no banco, jogou os 90 do primeiro e mais 45 do segundo. Como é possível isso? Por que o desgaste do De La Cruz é muito maior que o Arrascaeta. Eu respondo: é porque o problema do De La Cruz vai além do desgaste. Ele está com um problema crônico no joelho, que o Flamengo tenta negar insistentemente. Tenta porque sabe que se disser o que é, muitos vão falar para operar. Mas o Flamengo só quer operar no fim da temporada. Mas o problema, desde o final da Copa América, é sério e óbvio. Não é nem sombra do jogador que já foi. Não. Ele está jogando muito mal. É um jogador com problemas, com dor. E o Flamengo insiste em esconder.

Renato Maurício Prado

