Reforçado por convocados, Palmeiras faz treino tático para enfrentar o Juventude

Na manhã desta quinta-feira, o Palmeiras intensificou a preparação para o duelo contra o Juventude, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade técnica, com ênfases táticas, como saídas de bola, marcações, construções e jogadas específicas.

O time contou com os retornos do goleiro Weverton, do zagueiro Gustavo Gómez e do meio-campista Richard Ríos, que estavam à serviço das seleções do Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente, para disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, na data Fifa.

Weverton, que não saiu do banco de reservas nos compromissos contra Chile e Peru, foi a campo com os demais atletas e trabalhou junto do elenco. Enquanto Gustavo Gómez e Richard Ríos, que foram utilizados em suas seleções, realizaram recovery na parte interna do centro de excelência. Os três estão, portanto, à disposição de Abel para o jogo contra o Juventude.

Por outro lado, serão baixas o lateral esquerdo Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo), o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e o meio-campista Mauricio (lesão no joelho direito). Nas atividades desta quinta-feira, o primeiro cumpriu cronograma com a fisioterapia, ao passo que os outros dois ficaram na parte interna do Núcleo de Saúde e Performance.

O meio-campista Gabriel Menino, suspenso, completa a lista de baixas do Verdão para o duelo com o time gaúcho.

Palmeiras e Juventude se enfrentam neste domingo, em duelo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Atualmente, os comandados de Abel Ferreira estão na vice-liderança, com 57 pontos.