Ramón fala sobre descuido do Corinthians, mas valoriza vitória contra Athletico-PR: "O time respondeu"

O técnico Ramón Díaz fez sua análise do descuido do Corinthians no primeiro tempo contra o Athletico-PR, quando o time não conseguiu administrar uma vantagem de dois gols. Apesar do susto, o comandante valorizou a melhora dos atletas no segundo tempo, quando a equipe fez três gols e sacramentou a vitória por 5 a 2.

"Precisamos entender que o adversário também joga, precisamos ficar atentos, concentrados a todo momento. Precisamos sair da zona de rebaixamento. Gostei da equipe no segundo tempo, time foi ligado, fomos mais pulsantes. Isso por conta da qualidade que temos, os nossos gols mostram isso. Temos jogadores importantes, que resolvem. Mas em linhas gerais o time respondeu. No primeiro tempo não demos nosso melhor, mas temos que parabenizar o Athletico-PR, nos atacou, provocou. Ao final, vimos a torcida muito feliz, os jogadores também, temos que continuar com essa mentalidade para sair dessa situação", comentou Ramón em entrevista coletiva.

O auxiliar Emiliano Díaz também falou sobre a desatenção da equipe, mas ponderou ressaltando a força do Campeonato Brasileiro. O profissional também deixou claro que esse jogo vinha sendo tratado internamente como uma "final".

"O rival também joga. E quando você está com a guarda abaixada, desconectado, no Brasileirão não se perdoa. É o torneio mais difícil do mundo. Não gostamos de falar da intimidade, mas falamos um pouco de tudo lá dentro no intervalo. É um grupo que responde nos momentos difíceis. É difícil virar jogo aqui no Brasileirão. O grupo respondeu, vamos trabalhar para não abaixar a guarda mais. Parabenizamos o grupo pois, apesar dos erros, respondeu e virou o jogo, jogando do jeito que gostamos", disse.

"Esse foi um jogo de muitas emoções. Não esperávamos tomar dois gols como tomamos, mas hoje era uma final para nós. Sempre falamos isso. Hoje era o jogo mais importante", complementou.

O Corinthians começou a partida com tudo, com gols de Matheuzinho e Cacá antes dos 20 minutos iniciais. Porém, após queda de concentração dos jogadores, o Furacão empatou com tentos de Nikão e Erick.

Na segunda etapa, o Timão deu a volta por cima e sacramentou o triunfo. Memphis marcou bonito gol de falta, seguido por tentos de Garro e Yuri Alberto, para delírio dos quase 45 mil corintianos presentes na Arena.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Flamengo, no domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time volta a entrar em campo no dia 28 deste mês (segunda-feira), diante do Cuiabá, fora de casa.