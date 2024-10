Presidente do Barcelona admite ter recusado mais de R$ 1,5 bilhão por Yamal

Presidente do Barcelona, Joan Laporta revelou ao Barça One que recusou uma proposta de 250 milhões de euros (um pouco superior a R$ 1,5 bilhão) pelo jovem Lamine Yamal na última janela de transferências. O dirigente não contou qual clube teria realizado a proposta, entretanto, de acordo com a imprensa europeia, foi o Paris Saint-Germain.

"Há seis meses, recebemos 250 milhões por Lamine e eu disse não. É o jogador da moda a nível mundial, qual será o valor real dele? Não sei, mas é algo que não podemos contabilizar. O Barcelona é um clube que também sabe vender, mas quem quiser um jogador nosso terá de mostrar argumentos. E se um jogador quiser sair, as portas estão abertas para ele, porque só queremos que fiquem os que realmente cá querem estar", disse.

Caso a proposta fosse aceita, Lamine Yamal, de 17 anos, se tornaria a transferência mais cara da história do futebol. Atualmente, o detentor da marca é Neymar Jr., que foi vendido justamento do Barcelona ao Paris Saint-Germain pela bagatela de 222 milhões de euros (R$ 820 milhões à época).

Em outubro de 2023, Lamine Yamal ampliou seu contrato com o Barcelona até junho de 2026. A multa rescisória do atacante espanhol é de 1 bilhão de euros (R$ 6,4 bilhões).

Laporta ainda explicou que o Barcelona não tinha interesse em vender jogadores na última janela de transferências. Ele alegou que o clube confiava que Hansi Flick, treinador que chegou para substituir Xavi, conseguiria extrair o melhor dos atletas.

"Neste último mercado não quisemos fazer vendas, queríamos manter o mesmo plantel porque sabíamos que podia render muito mais do que estava a render. E parece que não nos enganámos, o Flick está a tirar todo o potencial dos jogadores. Saiu o Gundogan, veio o Olmo... Os jogadores estão a render muito mais do que no passado, como o Raphinha e o Lewandowski, parece que têm outra cara. Quem quiser sair, traga uma oferta e logo estudaremos, como fazemos sempre", falou.

Vivendo grande temporada, o Barcelona volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando receberá o Sevilla pelo Campeonato Espanhol. Atualmente, o clube catalão é o líder da liga nacional, com 24 pontos conquistados.