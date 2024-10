Piqué critica aumento de partidas e sugere ligas nacionais com menos times

Ídolo do Barcelona, Gerard Piqué foi mais um a se posicionar contra o aumento de partidas e campeonatos no futebol. O ex-jogador criticou competições como o novo Mundial de Clubes e a Liga das Nações, sugerindo ainda a diminuição de equipes nas ligas nacionais para que hajam menos jogos.

"São muitos jogos, e, agora, estamos vendo os jogadores dizerem: 'Ouçam, nós vamos nos lesionar'. Há sempre jogos a cada três dias, nós não temos tempo para descansar no verão. Eu sugeriria reduzir as partidas. Em vez de 20, por que não fazem campeonatos com 16 equipes?", disse Piqué, que esteve presente em evento de lideranças esportivas em Londres.

O novo Mundial de Clubes vai ocorrer entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Com 32 equipes, a competição será durante o período de férias do calendário europeu, motivo de críticas dos jogadores. O novo formanto da Liga dos Campeões, disputado a partir de 2024/2025, também fará com que as equipes disputem de dois a quatro jogos a mais em uma temporada.

"Entendo que queiram gerar mais receitas, mas para o bem do futebol acho que poderia ser muito melhor ter menos partidas, mas mais experiências premium e exclusivas. Seria mais fácil entreter o público, e os jogadores teriam menos jogos", sugeriu Piqué.

O calendário do futebol tem sido criticado por jogadores e técnicos recentemente. Rodri, meio-campista do Manchester City, afirmou que os atletas estariam perto de realizar uma greve contra a elevada quantidade de jogos. Pouco tempo depois, sofreu uma grave lesão no joelho e perderá grande parte da temporada, inflamando ainda mais a polêmica. Pep Guardiola e Kevin de Bruyne também foram outros nomes a se manisfetar contra o aumento de partidas.