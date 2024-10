Perto do retorno, Neymar completa um ano sem jogar; relembre lesão e calvário da Seleção

O dia 17 de outubro de 2023 foi a última vez em que Neymar Jr. atuou em um jogo profissional. Defendendo a Seleção Brasileira, o atacante de 32 anos rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em confronto contra o Uruguai, pelas Eliminatórias. Como esperado, a lesão foi grave e deixou o craque afastado dos gramados por mais de um ano.

Atualmente, Neymar está recuperado e treina junto com o elenco do Al-Hilal. Segundo a ESPN, há uma expectativa de que o brasileiro volte a jogar na próxima segunda-feira, contra o Al-Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia, colocando um ponto final em um período turbulento para o atacante e para a Seleção Brasileira.

Por isso, a Gazeta Esportiva relembrou os detalhes da lesão do atacante, sua recuperação e os resultados que o Brasil obteve sem a presença de Neymar.

A lesão

Neymar se machucou nos acréscimos do primeiro tempo no jogo diante do Uruguai. Além da ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, o atacante também lesionou regiões do menisco, o que agravou sua situação e estendeu ainda mais o tempo de recuperação.

Cerca de duas semanas depois, Neymar realizou uma cirurgia em Belo Horizonte para a reconstrução do ligamento cruzado. A operação foi realizada pelo médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, que teve o auxílio do Dr. Juan David Peña, diretor médico do Al-Hilal.

"É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus (família e amigos). Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais..., mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho", escreveu Neymar após a lesão constatada contra o Uruguai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Recuperação (com polêmicas)

Neymar postou em suas redes sociais o passo a passo de sua recuperação. O jogador compartilhava as atividades de fisioterapia e seus momentos em família, principalmente com a filha recém-nascida Mavie.

Entretanto, um mês após a lesão, Neymar e Bruna Biancardi, a mãe de Mavie, anunciaram o fim de seu relacionamento. Ao longo de 2024, o casal foi se reaproximando e hoje estão juntos novamente.

Além disso, mesmo lesionado, Neymar decidiu manter o cruzeiro "Ney em Alto-Mar", onde passou o fim de 2023 acompanhado de amigos e pessoas que compraram uma cabine no navio. Durante o evento, a forma física e o comprometimento do atacante foram alvo de questionamentos.

Por fim, uma mulher húngara, chamada Gabriella Gaspar, entrou com uma ação contra Neymar, alegando que o craque seria pai de sua filha de 10 anos. Ela pede que o jogador faça um teste de DNA e que pague uma pensão alimentícia de R$ 160 mil. Através de sua assessoria, o atacante confirmou à Rede TV que o processo segue em segredo de justiça.

Nas últimas semanas, perto de seu retorno aos gramados, Neymar tem compartilhado momentos em família com seus filhos Mavie e Davi Lucca, além da mulher Bruna Biancardi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Seleção Brasileira e a Neymar dependência

A Seleção Brasileira sofreu sem a presença de Neymar. O Brasil atuou 14 vezes desde a lesão do atleta, acumulando seis vitórias, cinco empates e três derrotas, com atuações ruins e que distanciaram ainda mais a equipe do torcedor brasileiro.

Na Copa América, a Seleção teve uma campanha pífia, sendo eliminada nas quartas de final para o Uruguai, nos pênaltis. O calvário continuou com as más performances nas Eliminatórias, onde o Brasil chegou a ocupar a sétima posição.

Com as últimas duas vitórias na competição, o time de Dorival Júnior conseguiu alcançar a quarta posição após dez jogos, com 16 pontos, mesma pontuação do Uruguai, o terceiro colocado.