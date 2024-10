Pentacampeão ajuda na carreira de joia do Palmeiras na mira de gigantes

O atacante Luighi tem apenas 18 anos, três jogos pelo profissional do Palmeiras e um gol, mas gigantes europeus já estão de olho no jogador. Segundo João Paulo Sampaio, coordenador da base palmeirense, o clube já recusou três propostas de clubes interessados no atleta.

Para não deixar o assédio europeu atrapalhar o seu desempenho dentro de campo, Luighi tem a ajuda de um ex-jogador que dispensa qualquer apresentação: o ex-meio-campista Gilberto Silva. Em entrevista ao UOL, o titular da seleção brasileira pentacampeã mundial explicou a relação com o atleta e qual é a sua função na parceria com a CAA Base, agência que cuida da carreira do jogador.

Eu tento ajudar o Luighi através do meu aprendizado. Como lidar com os momentos de pressão, dificuldades que ele encontre no caminho e traçar objetivos para a carreira. Quando surge especulações de grandes clubes de olho nele, só digo para manter os pés no chão e continuar trabalhando. Ele está em um grande clube, o Palmeiras, tem uma oportunidade de ouro e queremos que ele performe bem para se consolidar nos profissionais.

A reportagem apurou que o Arsenal iniciou conversas para contratar o jogador, mas não avançou.

Na última janela de transferências, o Southampton, também da Inglaterra, apresentou em junho uma proposta de 12 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões na cotação atual), mas os valores não empolgaram o Alviverde.

Luighi ganhou duas renovações de contrato no Palmeiras em menos de um mês nesta temporada. O Alviverde gostou do desempenho do atleta tanto na base quanto no profissional e ajustou as condições contratuais para se proteger de possíveis investidas de outros clubes.

Após o interesse do futebol europeu, o Palmeiras renovou e aumentou a multa para 80 milhões de euros (R$ 491 milhões).

A agência de notícias italiana Ansa publicou neste ano que um agente italiano certificado pela Fifa, e com relação com a Inter de Milão, esteve no Brasil para fazer um relatório sobre Luighi.

Luighi vem evoluindo a cada temporada. Em 2022, no time sub-17, fora 40 jogos e 15 gols marcados. Em 2023, pelo time sub-17 e sub-20, fora 28 jogos e 23 gols. E em 2024, pelo time sub-20, Luighi atuou em 26 jogos, marcou 15 gols e deu uma assistência. Pelo profissional são três jogos e um gol.

Eu [Gilberto Silva], o Luighi e o pai dele [Alex Santos] estamos desenvolvendo um trabalho há algum tempo juntos. É um menino extremamente do bem, ouve aquilo que procuro estar passando para ele, principalmente pela experiência de vida. Ele tem amadurecido cada vez mais e está trabalhando muito para que os objetivos dele aconteçam. Se ele performar bem, ele vai ter oportunidades no profissional e, de repente, outras oportunidades podem surgir também

Gilberto acompanha de perto os passos de Luighi no Palmeiras. Ele esteve no Allianz Parque e viu o título da Brasileirão sub-20 contra o Cruzeiro no mês passado e parabenizou o garoto nas redes sociais.

O ex-jogador trabalha na gestão da carreira de atletas desde 2017, e afirma que é uma forma positiva de seguir trabalhando com o futebol após mais de 10 anos com as chuteiras penduradas.

"É gratificante. É um lado positivo de continuar no meio do futebol. Procuro ajudá-los a crescer na carreira, atingir os objetivos e orientá-los para que eles tomem melhores decisões e, no final, tenham maiores resultados. O meu papel se resume a fazer um bate-papo com eles, orientando para que eles tenham uma válvula de escape fora do campo, do dia a dia do treino. Às vezes estão um pouco estressados com alguma coisa e podem discutir sobre futebol também, onde eu acho que eles poderiam aproveitar mais ainda do jogo deles e acima de tudo da carreira", finalizou.