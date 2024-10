Parque Ibirapuera recebe nova edição do Treino Corre KiloMbo em 26 de outubro; confira informações

Com objetivo de acolher e construir novos espaços para pessoas pretas, o Corre KiloMbo promoverá mais uma edição do treino aberto de corrida neste mês de outubro. O evento acontece no dia 26 (sábado), a partir das 7h00 (de Brasília), no Parque Ibirapuera (SP), com concentração em frente ao Museu Afro Brasil (entrada pelo Portão 10).

O Corre KiloMbo é um movimento de democratização do esporte e celebração da cultura preta fundado no dia 20 de novembro de 2022. O projeto promove encontros mensais, gratuitos e abertos à comunidade preta, realizando caminhadas e corridas com profissionais do esporte e influenciadores.

O objetivo principal dos treinos não é a competição ou a busca por recordes, mas sim tornar a corrida acessível e inclusiva, independentemente do nível de habilidade ou idade.

Durante os treinos abertos, o Corre KiloMbo incentiva o uso de roupas pretas e reafirma que pessoas da comunidade LGBTQIA+, crianças, idosos, PCDs e pets também são bem-vindos.

Os encontros mensais reúnem cerca de 300 pessoas. As inscrições para o evento do dia 26 de outubro serão abertas em breve e poderão ser realizadas gratuitamente por meio do perfil @correkilombo no Instagram.

A programação tem início a partir das 7h, quando são abertos os guarda-volumes. Meia hora depois, o Corre KiloMbo traz atividades especiais, como aulas de dança e rodas musiciais, e às 8h10, começa a programação normal. A corrida e caminha de 3km, por sua vez, começa às 9h.

Corre KiloMbo prepara atletas para a São Silvestre

Convidados a participar da 99ª Corrida de São Silvestre, o Corre KiloMbo também promoveu um treino especial no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, durante a Bienal de São Paulo, no dia 28 de setembro.

O treino, que contou com atletas de todos os níveis, puxado pelo professor Tadeu Gomes, se preparando para a tradicional corrida que acontece em 31 de dezembro, marcou o início de uma série de ações em prol da Expo de Corrida da América Latina, local de retirada dos kits da São Silvestre neste ano.

Confira detalhes do evento do próximo dia 26 e a programação:

Evento: Treino Corre KiloMbo

Data: 26 de outubro

Local: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Ibirapuera, São Paulo - SP

Programação (horários de Brasília):

7h00 - Abertura do guarda-volumes

7h30 - Atividades especiais

8h10 - Início da programação normal

9h00 - Corrida e Caminhada de 3 km

9h50 - Retorno ao Museu Afro

10h20 - Encerramento