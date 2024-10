Paquetá critica vazamentos e "informações falsas" sobre sua investigação por manipulação na Inglaterra

Nesta quinta-feira, por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais, o meio-campista Lucas Paquetá, frequentemente convocado pela Seleção Brasileira, criticou o vazamento de informações a respeito de sua acusação de manipulação com apostas esportivas na Inglaterra, país onde atua pelo seu clube, West Ham. Na nota, o jogador afirma que muitos dos artigos que abordam o caso estão divulgando informações "confidenciais" ou "falsas", atrapalhando o andamento do processo.

"Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de imprensa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição. Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família", declarou Paquetá.

"O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa. Portanto, instruí meus advogados a escrever para a FA para solicitar que conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência", complementou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Paqueta? (@lucaspaqueta)

O atleta foi denunciado pela FA (The Football Association) por suspeita de envolvimento com apostas esportivas em jogos da Premier League entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

A entidade, que gere o futebol na Inglaterra, acusou formalmente Paquetá de receber propositalmente cartões amarelos em quatro partidas do Campeonato Inglês, com o intuito de beneficiar apostadores que teriam ganhos financeiros com as ações do mesmo.

Jogador da Seleção Brasileira, Lucas Paquetá também foi oficialmente convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Não se trata apenas de um convite, portanto o meia tem a obrigação de comparecer no dia 29 de outubro.

O meia de 27 anos possui um recorde negativo com a camisa do Brasil. Ele é o jogador que mais recebeu cartões amarelos após a Copa do Mundo de 2022. Desde a competição mundial, o atleta revelado no Flamengo atuou em 14 jogos pela Amarelinha e recebeu a advertência em sete oportunidades.