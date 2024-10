Palmeiras vence o Coritiba de virada e sai em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-20

O time sub-20 do Palmeiras venceu o Coritiba, por 3 a 2, de virada, nesta quinta-feira, em duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Thalys e Luighi (duas vezes) anotaram os gols palmeirenses, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em jogo de volta, que acontece no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), às 15 horas (de Brasília) . O Verdão decidirá em casa pois teve desempenho melhor na primeira fase, goleando o União ABC (MS) por 12 a 0.

O Coritiba abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo após pênalti cometido por Benedetti. Na cobrança, Ruan Assis converteu e colocou o Coxa na frente. Antes do intervalo, Thalys, de cabeça, deixou tudo igual, aos 49. Luighi, que começou no banco de reservas, fez o segundo, aos 30 do segundo tempo.

A equipe da casa igualou o placar cinco minutos depois, com Kaue, de cabeça. O Palmeiras chegou ao gol da vitória aos 42 minutos. Luighi tabelou com Sorriso e não deu chance para o goleiro do Coritiba, e balançou a rede para garantir a vantagem palmeirense.

O Verdão vai em busca do terceiro título da Copa do Brasil sub-20. Em 2019, as Crias da Academia venceram o Cruzeiro na final e levantaram o troféu. Em 2022, derrotaram o Flamengo na decisão, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Além da Copa do Brasil, o time sub-20 do Palmeiras disputa a reta final do Campeonato Paulista. Depois de empatar por 1 a 1 com o Corinthians no jogo de ida das quartas, no Parque São Jorge, o Alviverde encara o rival no domingo, às 10 horas, no Estádio Bruno José Daniel.