Palmeiras defende tabu de 17 anos sem perder do Juventude por liderança da Série A

O Palmeiras enfrenta o Juventude neste domingo, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em embate válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de seguir perseguição ao líder da Série A, Botafogo, o time alviverde defende um longo tabu.

O Verdão não é superado pelo time gaúcho há 17 anos. A última derrota do Palmeiras para o Juventude aconteceu no dia 1º de novembro de 2007. Naquela oportunidade, a equipe perdeu de 1 a 0, em jogo válido pelo Brasileiro daquela temporada.

De lá para cá, o Alviverde mediu forças com o Papo apenas cinco vezes. E o time paulista se sobressaiu no embate. Ao todo, foram cinco vitórias e um empate.

O último encontro entre os clubes foi ainda neste ano, pelo primeiro turno da Série A do Brasileirão. O time alviverde ganhou por 3 a 1 no Allianz Parque, com gols de Flaco López, Estêvão e Mayke.

O Palmeiras, ainda, leva ampla vantagem no retrospecto geral contra o Juventude. São 13 vitórias palestrinas, contra apenas três do Papo e outros sete empates. Fora de casa, o Verdão ganhou da equipe gaúcha seis vezes, além de duas derrotas e quatro empates.

O time comandado por Abel Ferreira segue em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O Alviverde aparece no segundo lugar da tabela, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo.

De olho na ponta do torneio, o Palmeiras vem de um empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e está a quase duas semanas sem entrar em campo em razão da pausa pela data Fifa.