Messi revela que não tem como objetivo disputar a Copa do Mundo de 2026

Aos 37 anos, Lionel Messi parece não estar planejando disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos entre junho e julho. Nesta quinta-feira, o craque argentino revelou que já cumpriu todos seus sonhos.

"Estou feliz e bem, olho mais para isso do que se vou conseguir (jogar o Mundial de 2026) ou não. A verdade é que não tenho como meta jogar, mas viver o dia a dia e ser feliz. Quando chegar a hora vamos ver, não gosto de acelerar o tempo", disse ao Marca.

"Consegui realizar todos os meus sonhos e conquistei muito mais do que sonhei quando criança. Consegui realizar o maior sonho de um jogador, que é uma Copa do Mundo. Eu ganhei muitos títulos no clube da minha vida, que é o Barcelona, ??também ganhei em Paris. Agora, com o Inter, luto para continuar conquistando muito mais", acrescentou.

#SelecciónMayor El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, llegó a los 112 goles con la camiseta albiceleste.



📝 https://t.co/92He3ytqfW pic.twitter.com/Jl5S2aqpdj -- 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 16, 2024

Messi tem uma história longa pela seleção argentina, onde viveu momentos de altos e baixos. Após muito insistir, inclusive perdendo a final da Copa do Mundo de 2014, o camisa 10 ganhou seu primeiro título pela Argentina apenas em 2021. No total, ele conquistou duas Copas América, uma Finalíssima e uma Copa do Mundo por seu país.

"Estive recentemente em um Monumental lotado com a Argentina, gritando meu nome e o dos meus companheiros. Passei por muitos momentos ruins com a Argentina e sou grato pelo momento que estou vivendo agora. Aproveito porque já está acabando", falou.

Atualmente, Messi defende o Inter Miami, dos Estados Unido, e volta a campo no próximo sábado, às 19h (de Brasília), quando enfrentará o New England pela MLS.