Memphis fala sobre sensação de marcar 1º gol pelo Corinthians: "Significa o mundo"

O atacante Memphis Depay valorizou o seu primeiro gol marcado com a camisa do Corinthians. O atleta, fundamental na goleada por 5 a 2 contra o Athletico-PR com sua cobrança de falta, nesta quinta-feira, classificou o momento como "lindo" e espera que esse seja apenas o primeiro gol de muitos pelo Timão.

Memphis também fez sua análise da partida contra o Furacão. Após susto na primeira etapa, com o Corinthians sofrendo o empate após abrir dois gols de vantagem, o time respondeu na segunda etapa e goleou os visitantes.

"Significa tudo (gol marcado). Nós começamos o jogo bem, marcamos gols rápidos, do jeito que a gente estava jogando... Não podemos deixar isso acontecer (sofrer o empate), precisávamos ficar juntos, defender. A gente viu que precisava vencer Significa tudo para mim, acho que é um lindo momento, tento ajudar a torcida, o time como um todo. Mas sabemos que precisamos melhorar", comentou Memphis em entrevista ao Premiere.

"Esse gol significa o mundo. Sou um atacante que estou entendendo meus companheiros. Mas tenho que buscar as redes sempre e espero que seja o primeiro de muitos", complementou.

O Corinthians começou a partida com tudo, com gols de Matheuzinho e Cacá antes dos 20 minutos iniciais. Porém, após queda de concentração dos jogadores, o Furacão empatou com tentos de Nikão e Erick.

Na segunda etapa, o Timão deu a volta por cima e sacramentou o triunfo. Memphis marcou bonito gol de falta, seguido por tentos de Garro e Yuri Alberto, para delírio dos quase 45 mil corintianos presentes na Arena.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Flamengo, no domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time volta a entrar em campo no dia 28 deste mês (segunda-feira), diante do Cuiabá, fora de casa.