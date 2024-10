Lucas exalta qualidade do São Paulo e avalia Libertadores: "Eliminados por detalhe"

Lucas Moura foi só elogios ao elenco do São Paulo após a convincente vitória sobre o Vasco, por 3 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi importante para o time tricolor após as fortes críticas pelas eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, além da derrota para o Cuiabá, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo com os tropeços marcantes, Lucas segue não tendo dúvidas sobre a qualidade do elenco comandado por Luis Zubeldía.

"Acho que nosso elenco é um elenco muito competitivo, elenco muito forte. A gente já provou isso em algumas oportunidades. Na eliminação contra o Botafogo [nas quartas de final da Libertadores], que hoje é a equipe a ser batida, liderando o Brasileiro e chegando forte na Libertadores, fomos eliminados por detalhe, nas cobranças de pênalti. Óbvio que todo reforço é sempre bem-vindo, aquele que chega com a mentalidade de ser campeão e entende o que significa jogar no São Paulo. Mas, vejo o São Paulo muito forte, competitivo, com um elenco muito interessante, com peças de reposição. A temporada é muito complicada, no Brasil é muito equilibrado, mas vejo o São Paulo muito forte", disse Lucas.

De fato, o São Paulo foi eliminado por detalhe em ambas as copas. Na Copa do Brasil, o Tricolor perdeu o jogo de ida, em pleno Morumbis, por 1 a 0, sofrendo o gol praticamente no último lance do jogo. Depois, empatou em 0 a 0 em Belo Horizonte. Já na Libertadores, empate com o Botafogo no tempo regulamentar e derrota nos pênaltis, com algumas chances desperdiçadas ao longo dos 90 minutos.

A vitória sobre o Vasco nesta quarta-feira ajuda o São Paulo a virar a página de vez nesta reta final de temporada. Embora não esteja mais na briga por títulos, o Tricolor ainda possui objetivos a serem alcançados.

"Comentário negativo a gente deixa mais para fora do grupo, isso não afeta a gente lá dentro, a gente sabe da nossa competência. Mas, a vitória é muito importante primeiramente para as nossas pretensões no campeonato, de terminar no G4, e segundo para a gente ter uma semana tranquila. É muito ruim quando você perde e tem dez dias para o próximo jogo. Fica ruim. Vitória fundamental por esses dois pontos. Crítica, coisas de imprensa, a gente deixa para fora", concluiu Lucas.

O São Paulo volta a entrar em campo somente no dia 26 de outubro, contra o Criciúma, fora de casa. Antes disso, haverá os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil e as partidas de ida das semifinais da Libertadores.