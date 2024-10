LeBron James escapa de picada de escorpião em banheiro de hotel nos EUA

LeBron James quase foi picado por um escorpião em um hotel nos Estados Unidos durante a última madrugada.

O que aconteceu

LeBron James estava saindo do banho quando o escorpião tentou o ataque. O astro da NBA compartilhou um vídeo do animal já morto no chão do banheiro nos stories de sua conta no Instagram [veja abaixo].

Tentou me pegar quando eu estava saindo do chuveiro! Por sorte, eu estava de cabeça baixa e o vi se aproximando! Bem-vindo ao Arizona. LeBron James, no Instagram

O jogador não especificou a espécie do escorpião. Entretanto, a imprensa americana afirma se tratar de um escorpião amarelo, espécie considerada a mais perigosa dos Estados Unidos.

LeBron James está com o Los Angeles Lakers no Arizona para um jogo da pré-temporada da NBA. Nesta quinta-feira (17), a equipe do astro enfrenta o Phoenix Suns, às 23h (de Brasília).