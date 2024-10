Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Fluminense duelam hoje (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Flamengo é o quarto colocado, com 51 pontos, e quer se reaproximar dos líderes da competição. Já o Fluminense é o 16º colocado, com 30 pontos, e quer se afastar da zona do rebaixamento.

O Rubro-negro vem de três vitórias consecutivas e conta com a invencibilidade de Filipe Luís no banco de reservas. A última vitória foi diante do Bahia por 2 a 0.

O Fluminense também vem de um resultado positivo no último compromisso. Em casa, o Tricolor bateu o Cruzeiro por 1 a 0.

Flamengo x Fluminense -- Campeonato Brasileiro