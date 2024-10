Hugo Calderano bate Victor Ishiy na final do individual e conquista Pan-Americano de tênis de mesa

O quinto dia de competições do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em El Salvador, terminou com mais duas medalhas de ouro para o Brasil, na capital São Salvador, nesta quinta-feira. Hugo Calderano triunfou na categoria de simples, enquanto a dupla formada por Giulia Takahashi e Laura Watanabe levaram nas duplas.

Desse modo, no total, o Brasil já acumula três ouros,. Isso porque Giulia já havia conquistado uma medalha de ouro nas duplas mistas ao lado de Guilherme Teodoro. Além dos três ouros, os mesatenistas brasileiros também garantiram três pratas e três bronzes, liderando o quadro de medalhas do evento.

Hugo Calderano, sexto no ranking mundial chegou ao torneio de El Salvador como favorito e confirmou ao vencer na final de simples. O brasileiro não deu chances ao compatriota Vitor Ishiy e conquistou a medalha de ouro com uma vitória convincente por 4 sets a 0. As parciais foram de 11/5, 11/7, 11/8 e 11/9. Vitor Ishiy, que é o 78º no ranking, ficou com a prata e deve avançar em sua classificação na próxima atualização.

Giulia Takahashi, que já havia sido campeã nas duplas mistas, agora se destacou nas duplas femininas. Ao lado de Laura Watanabe, elas venceram as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega com um placar de 3 sets a 0, com parciais de 13/11, 11/9 e 11/6. O pódio foi completado pelas duplas mexicanas Clio Barcenas e Arantxa Cossio Aceves, além de Estela Crespo e Daniela Fonseca Carrazana, de Cuba.

Na disputa de simples masculinas, Leonardo Iizuka, que ocupa a 144ª posição, garantiu um bronze para o Brasil. O outro bronze foi para o argentino Horacio Cifuentes, 143º no ranking.

Na categoria feminina, Bruna Takahashi, 19ª no ranking, enfrentou Adriana Diaz, atleta de Porto Rico e 13ª no ranking, na final, mas acabou derrotada. O resultado foi 4 sets a 1, com parciais de 11/8, 14/12, 11/3, 5/11 e 11/7, que garantiram a prata para o Brasil.

Giulia Takahashi também contribuiu com um bronze para a equipe, enquanto a outra medalha de bronze foi conquistada por Amy Wang, dos Estados Unidos, que está na 52ª posição no ranking.

O Campeonato Pan-Americano de El Salvador continua até o próximo domingo, com as competições por equipes masculinas e femininas. O Brasil, como cabeça de chave em ambas as categorias, só entrará em ação nas quartas de final.