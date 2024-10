Guilherme diz que Santos precisa acertar defesa, mas sem 'apontar dedos'

O Santos perdeu por 3 a 2 para a Chapecoense, nesta quarta-feira, fora de casa, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Peixe chegou a amarga marca de oito gols sofridos nos últimos três jogos.

O atacante Guilherme relembrou a força do sistema defensivo alvinegro e afirmou que é o momento de fazer algumas correções, mas sem procurar vilões.

"Tomamos poucos gols ao longo do ano. A gente precisa entender o lado dos adversários também. Não jogamos sozinhos. Precisamos enaltecer o outro lado também. Claro que temos que olhar para nós e ver as dificuldades que enfrentamos. Mas não posso vir aqui dizer que há problemas. Do outro lado também há jogadores com qualidade", disse.

"É algo que tem que ser acertado. Somos experientes. Tomamos poucos gols neste ano. Não estávamos tomando essa quantidade de gols. É seguir trabalhando, não tem que apontar dedo. È um grupo unido, sempre foi, não importa o que digam", finalizou.

Nesta temporada, o Alvinegro Praiano foi vazado 42 vezes em 48 compromissos. Ou seja, uma média de 0,87 gols sofridos por embate.

O time de Fábio Carille ostentava a melhor defesa da Série B, mas após sofrer dois gols do Mirassol e três de Goiás e Chapecoense, despencou para a sexta colocação no quesito, com 28.

Após o revés em Santa Catarina, o Santos segue com 56 pontos e pode perder a liderança do torneio caso o Novorizontino vença o Mirassol no sábado, em casa. O Tigre tem 54 pontos.

O Peixe volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando encara o Ceará, pela 33ª rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).