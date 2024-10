Guilherme Teodoro e Giulia Takashi levam ouro nas duplas mistas do tênis de mesa no Pan-Americano

O Brasil conquistou seu primeiro ouro no Pan-Americano de El Salvador. Pelas duplas mistas do tênis de mesa, Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi derrotaram os compatriotas Hugo Calderano e Bruna Takahashi e sagraram-se campeões em São Salvador, nesta quarta-feira. As parciais foram de 5/11, 11/7, 11/9, 5/11 e 11/6.

Hugo e Bruna dominaram as ações na primeira parcial. A dupla formada por Guilherme e Giulia, porém, mostrou um grande poder de reação, vencendo dois sets em sequência.

Após a virada sofrida, Hugo e Bruna também reagiram e venceram com facilidade o 4º set, levando a decisão do ouro para o 5º set. Mais entrosados, Guilherme e Giulia saíram na frente, foram administrando a vantagem e venceram a partida.

Outra dupla brasileira que vai em busca do ouro é Giulia Takahashi e Laura Watanabe, nas duplas femininas. Na semifinal, elas venceram as mexicanas Clio Barcenas e Arantxa Cossio Aceves por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 7/11, 11/5 e 11/4.

A final será diante da dupla chilena formada por Paulina Vega e Daniela Ortega. O jogo está marcado para esta quinta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília).

Já nas duplas masculinas, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro foram superados na semifinal pelos argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo, por 3 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/5, 5/11 e 11/6. Como não há disputa pelo terceiro lugar, Vitor e Guilherme conquistaram o bronze. A final será entre os argentinos e os cubanos Andy Pereira e Jorge Campos.

O Pan-Americano de El Salvador ainda terá as disputas individuais, com Vitor Ishiy (78º do ranking mundial) e Leonardo IIzuka (144º) se enfrentando na semifinal, enquanto Hugo Calderano (6º) vai pegar o argentino Horacio Cifuentes, atual 143º do ranking mundial, e que eliminou Guilherme Teodoro (173º) nas quartas de final.

No feminino, Giulia Takahashi (92ª) e Bruna Takahashi (19ª) estão na semifinal. Giulia vai encarar Adriana Diaz, de Porto Rico, atual 13ª do ranking mundial, enquanto Bruna Takahashi vai encarar Amy Wang, dos Estados Unidos, atual número 52 do ranking.

O Campeonato Pan-Americano de El Salvador segue com disputas individuais e por equipes até o próximo domingo (20).