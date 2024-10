Fluminense perde pênalti, mas se recupera e vence o Flamengo no Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense se recuperou de um pênalti perdido e fez um ótimo segundo tempo para vencer o Flamengo por 2 a 0, nesta quinta-feira. O tricolor precisou de 10 minutos para dar números finais ao clássico, o primeiro com vitória no ano. A partida, no Maracanã, foi válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram de Lima e Arias. O colombiano voltou da seleção e iniciou como reserva, mas ajudou a mudar a história do jogo na segunda etapa.

O resultado influencia nas duas partes da tabela. Em cima, o Flamengo pode ver a distância para o líder Botafogo aumentar (atualmente está em nove), mas ainda fica no G4 na rodada, permanecendo em quarto, com 51 pontos. O Fluminense sobe uma posição e fica em 15º, com 33 pontos, abrindo três do Z4.

As duas equipes tem jogos importantes pela frente. O Flamengo faz o duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil com o Corinthians no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Fluminense tem partida importante pela parte de baixo da tabela contra o Athletico-PR em jogo atrasado do Brasileirão na terça-feira, às 19h30 (de Brasília).

Gabigol foi homenageado pelo Flamengo. Ele completou 300 jogos com a camisa do clube e recebeu uma placa comemorativa antes de o jogo começar.

O Fla ganhou um desfalque. Bruno Henrique estava pendurado e fica fora da próxima partida contra o Juventude após levar o terceiro amarelo.

O pré-jogo teve briga nos arredores do estádio. Torcedores dos dois times entraram em confronto em uma rua próxima ao Maracanã. Ninguém foi detido.

Como foi o jogo

Foi um primeiro tempo agitado no clássico. O jogo até começou mais truncado, mas o Flamengo se impôs e passou a controlar a posse de bola. Foram algumas boas chegadas, especialmente com Alcaraz, que parou na trave, e Matheus Gonçalves, com chute defendido por Fábio. Mesmo com volume, o time de Filipe Luís novamente mostrou dificuldades para ser eficiente.

O Fluminense errou muitos passes e tentou se defender, mas teve a melhor oportunidade da etapa inicial. Kauã Elias e Marquinhos foram os que apareceram melhor nas saídas em velocidade, mas Ganso desperdiçou o grande momento. Após análise do VAR e com muita reclamação do lado rubro-negro, o meia foi para a cobrança do pênalti e bateu rasteiro, mas Rossi saiu bem para defender.

O Fluminense precisou de 10 minutos no segundo tempo para ficar confortável. Dando menos espaço para o Flamengo ensaiar uma pressão, o tricolor abriu a conta aos quatro minutos, aproveitando passe de calcanhar de Ganso para furar a defesa e ver Lima marcar. Aos 14, foi a vez de Jhon Arias fazer o dele. O colombiano entrou bem em campo e ajudou o time a chegar melhor na frente.

O Flamengo ficou desnorteado após os gols e não conseguiu reagir. O time sentiu falta dos desfalques, especialmente de Gerson. Ele, De la Cruz e Erick Pulgar sequer foram relacionados após participarem da Data Fifa. Arrascaeta e Plata saíram do banco na segunda etapa. O rubro-negro até tentou ensaiar algumas chances, a melhor delas com Léo Pereira, mas esbarrou na boa marcação do rival.

Lances importantes

Perigo. Aos sete minutos do primeiro tempo, Marquinhos passou em profundidade para Kauã Elias. O garoto pedalou para cima de Léo Pereira e abriu para tentar o chute. Ayrton Lucas deixou a bola escapar e o atacante chutou por cima do travessão na sobra.

Tentou. Aos 10, Bruno Henrique chegou perto da área e tocou para Gabigol, que não conseguiu dominar. Mesmo assim, a sobra ficou com o camisa 27, que chutou em cima de Fábio.

Incrível. Aos 12, Alcaraz tabelou com Bruno Henrique e bateu colocado da entrada da área. Fábio fez golpe de vista e viu a bola bater na trave e depois em seu pé, mas saiu pela linha de fundo.

Quase. Aos 29, Allan deu passe em profundidade para Wesley na direita. O lateral cruzou na área, Gabigol se atirou na bola e não alcançou. Bruno Henrique recebeu e finalizou, mas com pouca força.

Defendeu. Aos 43, Martinelli achou Marquinhos na área e o atacante tentou o drible em Léo Pereira. Ele se enrolou, mas recebeu o toque e caiu. Os jogadores pediram pênalti e, após recomendação do VAR, o árbitro assistiu o lance e assinalou. Na cobrança, Rossi defendeu a batida de Ganso.

0x1. Aos quatro minutos do segundo tempo, Ganso recebeu e, mesmo marcado, passou de calcanhar para Kauã Elias. O atacante disparou para a área e achou Lima, que chegou batendo no canto para abrir o placar.

0x2. Aos 14, Martinelli tabelou com Ganso na direta e o Flamengo marcou de longe. O volante passou para Arias, que completou para o gol e ampliou.

Fraco. Aos 21, Gabigol recebeu a bola e lançou para Michael na segunda trave. Ele, porém, cabeceou sem força e Fábio defendeu.

Perto. Aos 33, após bola lançada na área, Léo Pereira cabeceou para o chão. A bola quicou e passou raspando o travessão.

Arriscou. Aos 44, Alex Sandro mandou na área e Lorran subiu alto para cabecear, mas mandou por cima do travessão.

Ficha técnica

Flamengo 0x2 Fluminense - Brasileirão

Data e hora: 17 de outubro de 2024, às 20h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (MASTER)

VAR: Rafael Traci (MASTER)

Gols: Lima (aos 4 minutos do segundo tempo), Arias (aos 14 minutos do segundo tempo)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA), Samuel Xavier, Martinelli, Ganso (FLU)

Cartões vermelhos: -

Público/renda: 53.720 pagantes/58.117 presentes/R$ 2.877.442,50

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz (Michael), Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves (Arrascaeta), Bruno Henrique (Gonzalo Plata) e Gabigol (Lorran). Técnico: Filipe Luís.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Facundo Bernal (Victor Hugo), Martinelli, Ganso (Isaac) e Lima (Renato Augusto); Marquinhos (Arias) e Kauã Elias (Cano). Técnico: Mano Menezes.