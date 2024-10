Filipe Luís quer 'limpar cabeça' após derrota do Fla para pegar Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro

A primeira derrota do técnico Filipe Luís no Flamengo chegou. Logo em um clássico contra o Fluminense e antes do confronto decisivo diante do Corinthians pelas semifinais da Copa do Brasil. Péssima hora para isso, admitiu o treinador. Mas ele quer uma reação rápida para o jogo de domingo, em São Paulo.

"Sempre é ruim perder, obviamente eu sabia que viria à coletiva com resultado negativo. Triste que tenha sido num clássico e às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Duro, mas o futebol te brinda com oportunidades a cada semana para se superar, recuperar e recuperar a confiança. Temos que limpar a cabeça o antes possível para preparar bem esse jogo de domingo, que é vital", disse Filipe Luís.

Postura contra o Corinthians. "É importante sempre tentar vencer. Amistoso, Carioca, pré-temporada. E quando se perde, a derrota dói muito. Não é o melhor momento para perder o jogo. Mas o futebol te brinda com oportunidade de sair da derrota e ganhar domingo. Vamos para São Paulo para ganhar o jogo contra o Corinthians. Não vamos para nos defender. A partir daí, que vença o melhor. Mentalmente, zera. Confio muito nos meus jogadores".

Problemas no clássico. "Assumo a responsabilidade pelo que aconteceu hoje. Não estivemos no melhor dia em relação à sincronia de linha. Eles jogam na atração para jogar na longa. Eles aproveitaram falhas nas coberturas. Sabia que isso poderia acontecer em algum momento. O que realmente me preocuparia é se o time não criasse. Quando você não consegue determinante nas áreas, isso pesa. O Fluminense foi, nós não. Só nos resta trabalhar para melhorar. Essa linha alta eles sabem fazer, mas hoje não foi o nosso melhor dia".

O que mais Filipe Luís disse

Gabigol muito impedido?

"O que eu mais peço para o Gabi é que ele se posicione de um jeito que seja produtivo. Cair em impedimento é um timing que ele não tá tendo. Para mim, é menos pior ele ficar impedido do que descer para buscar a bola no pé, como eu via em anos anteriores. Que ele guarde a posição dele e entenda os movimentos que ele é capaz de fazer. A tendência é que melhore".

O plano para domingo

"Sobre domingo, sinceramente nem olhei o Corinthians ainda. Na data Fifa, estava olhando o nosso time, depois preparamos o Fluminense. A partir de amanhã vamos olhar o Corinthians. Hoje, digerir a derrota. Dói. Dói muito mais nesse lado aqui do que como jogador. É importante digerir isso para levantar e preparar para esse jogo de domingo".

Alcaraz

"Não consigo entrar na cabeça dele. Mas é um jogador superinteressante. Joga em várias posições, domina bem o meio-campo e, claro, quer demonstrar. Tem ambição de querer as coisas e muitas vezes o processo demora. Hoje, o resultado não ajudou. Se a bola tivesse entrado, ele conseguiria se soltar mais no jogo. Ele está com o peso de querer fazer o time ganhar. Quer às vezes mostrar mais do que precisa".

Questão psicológica

"Eu gosto que eles se rebelem, que sintam a derrota. Perder não é bom. Me preocuparia se visse um vestiário rindo. E não vi. Para retomar confiança, o modelo de jogo, tem que ter claro o que vão fazer durante o jogo. Se o bom jogo vier, a confiança volta. É questão de chegar melhor ao jogo de domingo para vencer".

Papel de Léo Ortiz

"Temos zagueiros de seleção brasileira. Não só Léo Ortiz e Fabrício Bruno, mas Léo Pereira também. Eu imaginei o jogo hoje que a entrada do Léo na construção me daria melhor saída de jogo, na construção, e eu conseguiria sair da pressão do Fluminense. Faltou ajustar mais a posição dele. Não deu certo. A responsabilidade é toda minha. Se tivesse sido determinante na área, estaríamos falando do que deu certo. Léo é fundamental e importantíssimo. Quero que eles compitam. Para domingo, vou ver quem vai começar".

Diferença de um tempo para outro

"No primeiro tempo, a gente controlou bem o jogo. Mas não foi o nosso melhor dia tecnicamente. Erramos domínios. Jogadores que não estavam tão sincronizados entre eles ali no meio. Depois das perdas da bola, perdemos força no meio-campo, acabamos sofrendo o gol. Depois, o Fluminense sabe se defender. Criamos chances, mas não conseguimos fazer".

Faltou jogador?

"Com o elenco que estava hoje no campo, a gente teria condições de ganhar do Fluminense. Confio plenamente nos que entraram hoje. Pelo resultado, parece que tá todo mundo horrível e ruim. Mas eu sei que eles são capazes".

Por que dificuldades na volta na data Fifa?

"Eu lembro que ano passado perdemos para o Bragantino. Eu ainda estava como jogador. Esse ano, foi minha primeira experiência. Eu vi meu time correndo, lutando. O jogo levou a circunstância que o time perdesse. Mas não foi pela data Fifa. Foram treinos bons. Tivemos tempo para treinar. Saiu como a gente planejou, mas o resultado não foi o que a gente queria".