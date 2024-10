'Entre Memphis Depay e Garro, eu escolho o Garro', afirma Juca Kfouri

Memphis Depay desencantou com a camisa do Corinthians, que venceu o Athletico por 5 a 2 nesta quinta (17) pelo Brasileirão. O holandês foi um dos destaques do time ao lado do argentino Rodrigo Garro, que também marcou na partida.

Para o colunista Juca Kfouri, Memphis se adaptou à equipe e entendeu o que o torcedor espera dele. Mesmo assim, o jornalista afirmou que o argentino é uma peça mais importante para o Corinthians.

Ele não vinha fazendo um grande jogo. Ele cresceu pela recuperação da bola e pela cobrança magistral de falta. O Memphis não é um jogador que corre atrás da bola. É um jogador de bola no pé. E parece ter entendido, porque ele é muito inteligente, que às vezes uma bunda no gramado vale mais do que uma caneta, um chapéu. O corintiano é mais pra Biro-Biro do que pra Paulo Henrique Ganso, para estabelecer diferença de categoria. O Memphis parece ter sacado isso. Aí ele faz o gol e joga a bandana dele pra torcida, ele tá construindo. Depois de ter feito aquilo e ralado, 'esse cara é dos nossos'. Tem essa importância.