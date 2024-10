Dudu revê Juventude quatro meses após volta de lesão e mira primeiro gol pós-retorno

O atacante Dudu viverá um momento especial neste domingo. O jogador do Palmeiras irá rever o Juventude cerca de quatro meses após o jogo que marcou sua volta aos gramados após uma grave lesão no joelho direito.

O camisa 7 se contundiu em agosto do ano passado e voltou a entrar em campo apenas em junho deste ano, em duelo contra o Juventude. O jogador foi acionado no segundo tempo daquela partida, na qual o Palmeiras ganhou por 3 a 1, no Allianz Parque, e permaneceu no gramado durante 12 minutos.

Quatro meses depois do retorno, Dudu ainda não conseguiu se firmar no time de Abel Ferreira. Ele chegou até a ficar fora do banco por um mês para passar por um recondicionamento físico, mas ainda não recuperou por completo seu espaço.

Ao todo, em 2024, o atacante soma 13 partidas disputadas, sendo apenas três como titular. Ele, ainda, não participou de gol, seja com um tento ou uma assistência, e busca balançar as redes pela primeira vez desde seu retorno de lesão.

Um dos maiores ídolos do Palmeiras, Dudu voltou a ter sequência nas últimas partidas da equipe. O atleta entrou no segundo tempo das partidas contra Atlético-MG e Red Bull Bragantino e mudou o panorama dos jogos.

A tendência, entretanto, é que o camisa 7 siga como uma opção no banco de reservas para o jogo contra o Juventude, que ocorre neste domingo, às 20h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time comandado por Abel Ferreira segue em busca da liderança do Campeonato Brasileiro. O Alviverde aparece no segundo lugar da tabela, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo.

De olho na ponta do torneio, o Palmeiras vem de um empate sem gols contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e está a quase duas semanas sem entrar em campo em razão da pausa pela data Fifa.