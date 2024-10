Dois atletas morrem durante prova do Mundial de Triatlo na Espanha

Dois atletas morreram nesta quinta-feira (17) durante uma prova do Mundial de Triatlo disputada em Torremolinos, na Espanha.

O que aconteceu

Um mexicano e um britânico morreram. A Federação Mexicana de Triatlo confirmou que o atleta Roger Mas Colomer foi seu representante que morreu, e a Federação Britânica de Triatlo apenas confirmou a morte de um de seus atletas, sem citar nomes.

As mortes foram lamentadas pela União Internacional de Triatlo nas redes sociais.

É com profunda tristeza que informamos que dois participantes (um do México e um da Grã-Bretanha) faleceram no World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships, que acontece hoje, 17 de outubro. Nossas mais profundas condolências vão para suas respectivas famílias, amigos, Federações Nacionais e toda a família do triatlo. O World Triathlon, a Federação Espanhola e o LOC estão em contato com suas famílias para fornecer todo o apoio necessário nestes tempos difíceis e tristes. World Triathlon, nas redes sociais

Os dois atletas disputavam a competição por idades. Segundo a agência EFE, o mexicano morreu durante a etapa de natação, e o britânico na parte da corrida.