'Craque na zaga': Ex-jogadores pedem Sabino titular no São Paulo

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (17), os comentaristas Ilsinho e Renan Teixeira destacaram a atuação do zagueiro Sabino na vitória sobre o Vasco por 3 a 0, pelo Brasileirão.

Renan Teixeira definiu o jogador como um "craque na zaga" e avaliou que Sabino tem muitos recursos para sair com a bola e evitar a pressão da marcação adversária. Ilsinho disse que o jogador deveria ser testado como titular.

O Sabino é um craque na zaga. Ele tem uma qualidade técnica na perna esquerda. Ele sai de cada dificuldade, de cada pressão - e com três dedos, chapéu. Ele é 'embaçado' na zaga e também para armar jogo. É incrível como ele tem essa qualidade.

Renan Teixeira

Eu falei uma vez e me chamaram de doido: o Sabino, eu arriscaria escalar com o Alan Franco. Os dois têm boa saída de bola. E eles conseguem fazer essa transição. Com dois zagueiros que saem bem e dois volantes que transacionam, o time fica mais produtivo. Vale fazer o teste.

Ilsinho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.