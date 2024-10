Corinthians goleia Athletico e deixa Z4 em noite mágica de Memphis

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians fez a Neo Química Arena ferver com a goleada sobre o Athletico Paranaense por 5 a 2, nesta quinta-feira (17), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheuzinho e Cacá marcaram para o Corinthians, enquanto Nikão e Erick empataram para o Athletico ainda no primeiro tempo.

Memphis Depay fez o gol da virada em cobrança de falta. Garro e Yuri Alberto decretaram a goleada no segundo tempo. Depay voltou a balançar as redes depois de 114 dias. A última vez que havia marcado foi pela seleção holandesa, na Eurocopa-2024.

O resultado foi uma resposta necessária do Timão à torcida, que finalmente respira fora do Z4. Foram mais de dois meses intercalando entre a 17ª e 18ª posição. Agora, a equipe sobe para 16ª, com 32 pontos. Por outro lado, o Athletico experimenta uma queda livre e vai ao 17º lugar, com 31 somados.

Antes do apito inicial, o Timão prestou homenagens a Washington Olivetto, publicitário brasileiro e um dos fundadores da "Democracia Corinthiana", que morreu no ultimo domingo (13). Um minuto de silêncio foi observado.

Corinthians faz homenagem a Washington Olivetto antes do jogo contra o Athletico Imagem: Livia Camillo/UOL

Nos minutos finais, a torcida alvinegra gritou "domingo é guerra", antecipando o confronto pela semifinal da Copa do Brasil, no dia 20, contra o Flamengo. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), também na Neo Química Arena.

Primeiro tempo com quatro gols

O Corinthians teve a "faca e o queijo" na mão na primeira etapa, mas cedeu um empate por 2 a 2. A equipe de Ramón Díaz começou melhor, elétrica e trocando passes com velocidade.

Aos 4 minutos, Matheuzinho acertou um belo chute no ângulo, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio. Antes do relógio apontar 20 minutos, Cacá aproveitou um rebote, na sobra da cabeçada de Carrillo, e ampliou o marcador.

Depois disso, o time da casa passou a dominar, teve mais posse de bola, mas os visitantes diminuíram em falha da defesa corintiana. Em contra-ataque, Nikão estava sozinho na área, contra seis jogadores do Timão, mas antecipou o lance para desviar um cruzamento da esquerda.

Ainda deu tempo de o empate acontecer. Com participação de Nikão, os visitantes deixaram tudo igual com Erick, que bateu cruzado para furar o imóvel Hugo Souza.

Memphis comanda a goleada do alívio

A estrela holandesa foi protagonista na segunda etapa e comandou a goleada do Timão. Aos dez minutos, Memphis assumiu a responsabilidade de cobrar a falta que mudou a história do jogo. Ele bateu no ângulo direito de Mycael, num chute belíssimo, e fez a torcida renascer.

Inclusive, o atacante fez um gesto de carinho, ao usar sua faixinha de cabeça para lustrar o escudo da camisa do Corinthians. Na sequência, ele arremessou o objeto aos torcedores.

Memphis Depay comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Athletico pelo Brasileirão Imagem: Joisel Amaral/Joisel Amaral/AGIF

Minutos depois, Garro ampliou, aproveitando contra-ataque veloz puxado por Yuri Alberto pela esquerda. O camisa 9 foi certeiro para encontrar o meia livre, que chegou batendo para a meta, sem chances de defesa.

Por fim, Yuri fechou a conta do 5x2 para o Timão, em lance que contou com assistência de Talles Magno. O atacante retornou de lesão muscular e substituiu Depay, que saiu aplaudido pela arquibancada.

Clima de decisão e 'poropopó'

A Neo Química Arena teve um clima de decisão, com fogos de artifício e muita festa antes de a bola rolar. Além das homenagens póstumas a Washington Olivetto, o Corinthians entrou em campo com show de luzes e muitos bandeirões das torcidas organizadas.

Em momentos mais cruciais da partida, principalmente no primeiro tempo, quando o Corinthians chegou a sofrer forte pressão do Athletico e esteve perto de sofrer uma virada, as arquibancadas organizaram um grande "poropopó". O chão da arena tremeu na noite desta quinta-feira.

Lances importantes

Golaço de Matheuzinho! Em jogada ensaiada, Garro cobra escanteio curto, Yuri Alberto toca para trás e, da meia-lua, Matheuzinho mandou um lindo chute cruzado no ângulo direito.

Cacá no rebote faz 2x0. Garro cobrou escanteio fechadinho na direita, André Carrillo só desviou de cabeça, e Mycael espalmou. No rebote, Cacá mandou um chute forte de baixo da meta.

2x1. Esquivel cruzou pela esquerda, após bom contra-ataque, Nikão se antecipou a André Ramalho no meio da área, raspou de cabeça e mandou no cantinho, sem chances de defesa para Hugo.

Assim não, Yuri! O camisa 9 teve uma chance claríssima de ampliar, do meio da área. O atacante ajeitou o corpo para finalizar e foi desarmado por um carrinho sensacional de Thiago Heleno. No rebote, Matheus Bidu ainda tentou bater de pé direito, mas foi abafado por Mycael.

2x2. Em nova jogada com participação de Nikão, o meia recebeu de Erick e tabelou pela direita. Com muita liberdade, Erick bateu cruzado para deixar Hugo sem reação.

Meeeemphis faz 3x2! Em cobrança de falta frontal, Memphis chuta colocado, com muito efeito. A bola foi quase no ângulo e bateu na trave antes de morrer no fundo da rede.

Garrito abre a goleada. Mais uma participação fundamental de Yuri Alberto, que invadiu a área e encontrou Garro em boa posição. O camisa 10 chegou firme, com força, batendo no canto esquerdo de Mycael..

5x2 fora o baile. Por fim, Talles Magno, que havia saído do banco, fez bela jogada e encontrou Garro, que fez passe em profundidade para Yuri Alberto. No meio da área, o atacante girou rapidamente e bateu firme de canhota para fazer 5 a 2.

Ficha técnica

Corinthians 5 x 2 Athletico-PR

Local: Neo Química Arena (SP)

Data: 17 de outubro de 2024 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha

Cartões amarelos: Memphis Depay, Martínez e Yuri (COR); Thiago Heleno, Julimar e Belezi (ATH)

Gols: Matheuzinho, aos 4'/1T; Cacá, aos 27'/2T; Bernabéi, aos 17'/1T; Nikão, aos 29'/1ºT; Erick, aos 39'/2ºT; Memphis, aos 10'/2ºT; Garro, aos 20'/2ºT.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Martínez (Charles), Breno Bidon (Romero), Carrillo (Raniele) e Garro (Coronado); Memphis (Talles Magno) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Athletico-PR: Mycael; Belezi (Mastriani), Gamarra, Thiago Heleno; Erick e Gabriel (João Cruz); Cuello e Esquivel; Cabobbio (Julimar) e Nikão (Zapelli); Pablo (Di Yorio). Técnico: Lucho González.