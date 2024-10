Corinthians toma susto, mas atropela o Athletico-PR com golaço de Memphis e deixa o Z4 do Brasileiro

O Corinthians goleou o Athletico-PR por 5 a 2 na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após tomar um susto na primeira etapa, o time respondeu na segunda etapa, contando com golaço de Memphis Depay de falta. Com o resultado na Neo Química Arena, a equipe comandada por Ramón Díaz deixou, pelo menos momentaneamente, a zona de rebaixamento da liga nacional.

O Corinthians começou a partida com tudo, com gols de Matheuzinho e Cacá antes dos 20 minutos iniciais. Porém, após queda de concentração dos jogadores, o Furacão empatou com tentos de Nikão e Erick.

Na segunda etapa, o Timão deu a volta por cima e sacramentou o triunfo. Memphis marcou bonito gol de falta, seguido por tentos de Garro e Yuri Alberto, para delírio dos quase 45 mil corintianos presentes na Arena.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 16ª posição do Brasileiro, com 32 pontos conquistados. Já o Athletico-PR caiu para a 17ª colocação, com 31 unidades e dois jogos a menos.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Flamengo, no domingo, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time volta a entrar em campo no dia 28 deste mês (segunda-feira), diante do Cuiabá, fora de casa.

Já o Athletico-PR tem como adversário o Fluminense no próximo dia 22 (terça-feira), no Maracanã. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O primeiro tempo foi muito movimentado na Neo Química Arena. Logo aos cinco minutos, após jogada ensaiada em cobrança de escanteio, o lateral direito Matheuzinho recebeu passe de Rodrigo Garro fora da área e acertou o ângulo da meta adversária, abrindo o placar para o Timão.

Aos 18 minutos, o Corinthians ampliou. Novamente em escanteio, o zagueiro Cacá aproveitou bate e rebate na pequena área e empurrou a bola para o fundo das redes. Quando o jogo parecia controlado pelos mandantes, Nikão descontou para o Athletico-PR de cabeça, aos 30, aproveitando cruzamento de Esquivel.

O Athletico cresceu na partida e chegou ao empate aos 39 minutos, com Erick. O volante infiltrou na área após passe de Nikão e fuzilou para deixar tudo igual e silenciar o público na Neo Química Arena.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, logo aos seis minutos, o Athletico-PR assustou com arremate de Gabriel de fora da área, passando perto da meta de Hugo Souza. Aos nove, em resposta, o Corinthians marcou seu terceiro gol, com Memphis. O holandês cobrou falta direta no ângulo do goleiro Mycael e anotou seu primeiro tento pelo Timão.

Aos 20, o Corinthians chegou ao seu quarto gol, com Rodrigo Garro. Yuri Alberto arrancou pela direita, cruzou, e após desvio, Garro apareceu para concluir para o fundo das redes.

Yuri Alberto fechou o placar para o Corinthians aos 33, aproveitando passe de Rodrigo Garro e finalizando de perna esquerda. O Athletico-PR até esboçou uma pressão final, mas não teve forças para descontar o marcador.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 5 X 2 ATHLETICO-PR

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 17 de outubro de 2024, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO-Fifa) e Leone Carvalho Rocha (GO)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa)



Público total: 44.399 pessoas



Renda: R$ 2.447.030,50



Cartões amarelos: Memphis, José Martínez, Yuri Alberto e Cacá (Corinthians); Thiago Heleno, Julimar e Belezi (Athletico-PR)

Gols:



Corinthians: Matheuzinho, aos 5, e Cacá, aos 18 do 1ºT; Memphis, aos 10, Garro, aos 21, e Yuri Alberto, aos 33 do 2ºT



Athletico-PR: Nikão, aos 30, e Erick, aos 39 do 1ºT

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Mahteus Bidu; José Martínez (Charles), Carrillo (Raniele), Breno Bidon (Romero) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Yuri Alberto e Memphis Depay (Talles Magno)



Técnico: Ramón Díaz

ATHLETICO-PR: Mycael; Thiago Heleno, Gamarra e Belezi (Mastriani); Cuello, Gabriel (João Cruz), Erick e Esquivel; Nikão (Zapelli), Canobbio (Julimar) e Pablo (Yorio)



Técnico: Lucho González