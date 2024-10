Corinthians: Augusto Melo fica fora de decisão e manda abaixar preços

A decisão sobre o aumento do valor dos ingressos divulgados para Corinthians x Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, não contou com o aval do presidente Augusto Melo, segundo apurou o UOL. Isso explica a nota oficial na tarde de quarta (16), recuando da tentativa de alteração dos preços.

Falta de conversa

A decisão sobre os preços finais dos ingressos não passou pelo "ok" do presidente. Augusto estava ciente de que haveria aumento, fato que foi pré-estabelecido desde o início da temporada, mas não havia concordado com os valores apresentados à torcida nesta quarta-feira (16).

Na última segunda-feira (14), o mandatário recebeu os preços e solicitou que fossem reduzidos. Na visão do presidente, o reajuste estava acima do esperado, principalmente por causa de uma das suas principais promessas de campanha ser a de ingressos mais populares.

No dia seguinte, uma reunião com membros de vários departamentos optou pela manutenção do preço mais alto. Segundo fontes, a decisão foi tomada enquanto Augusto viajava ao Paraguai para participar de reunião na sede da Conmebol.

A divulgação foi feita no fim da manhã de quarta-feira (16), enquanto Augusto Melo se reunia com o presidente da entidade sul-americana. Após retornar a São Paulo e tomar ciência da repercussão negativa, o presidente conversou com membros da torcida Gaviões da Fiel e mandou aplicar a precificação do Campeonato Brasileiro nas vendas.

Ainda segundo fontes do clube, o aumento dos valores não é definido exclusivamente por um departamento, mas feito de forma conjunta entre áreas responsáveis. Como daria "mais trabalho" realizar uma readequação somente para os setores mais "afetados" pelo incremento de valores, Augusto decidiu por manter os preços anteriores.

Como ficaria a venda com o reajuste

Levando em consideração as vendas com Fiel Torcedor, o Corinthians teria pontos que ajudariam a equilibrar a precificação na semifinal da Copa do Brasil.

Cerca de 24 mil ingressos seriam vendidos abaixo de R$ 100,00, considerando o Fiel Torcedor;

O ingresso com valor de face -- ou valor original -- é vendido apenas para o corporativo B2B, que por causa do valor mais alto, permite que o clube ofereça os descontos para sócios-torcedores;

Em comparação à semifinal da Sul-americana de 2023, a Leste inferior lateral estaria R$ 10,00 mais barata.

Alta abrupta

Os preços divulgados para a decisão na Copa do Brasil surpreenderam pela alta abrupta. Nos setores Leste Superior Central e Leste Superior Lateral, por exemplo, houve um aumento de cerca de R$ 110 para torcedores comuns — para sócios, o aumento foi de quase R$ 30.

Na Leste Inferior Central e Lateral, as quantias subiram ainda mais: cerca de R$ 200 a R$ 250 a mais no preço-base. A mudança gerou uma série de críticas nas redes oficiais do Corinthians.

Veja nota do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, por determinação do presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para uma reunião na Conmebol e para acompanhar a delegação feminina na Libertadores, os valores regulares dos ingressos para a semifinal da Copa do Brasil foram restabelecidos para os preços do Campeonato Brasileiro.

O retorno ao modelo original significa que isso engloba a política de descontos do valor de face dos ingressos para Fiel Torcedor, Conselho e demais públicos.

Os torcedores que já adquiriram o ingresso pelo valor mais alto serão reembolsados e terão a prioridade na compra do novo ingresso.

Veja nota da Gaviões da Fiel