Conmebol divulga horário da final entre Corinthians e Santa Fé pela Libertadores feminina

Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou o horário da grande final entre Corinthians e Santa Fé, pela Libertadores feminina. A partida, que está marcada para o próximo sábado, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, será realizada às 17h (de Brasília).

A equipe brasileira vai em busca de seu quinto título do torneio. As outras edições foram conquistadas em 2017, 2019, 2021 e 2023. Do outro lado, o clube colombiano tenta a primeira taça da competição.

Antes da decisão, Boca Juniors e Independiente del Valle duelam pelo terceiro lugar. O jogo também acontece no sábado, mas às 15h45, no Estádio Conmebol.