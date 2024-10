Com reajuste no preço, Corinthians retomará venda de ingressos para duelo com o Flamengo

17/10/2024 13h15 O Corinthians retomará nesta quinta-feira a venda de ingressos para partida diante do Flamengo, na Neo Quimíca Arena. O duelo está marcado para o próximo sábado, às 20h (de Brasília), e é válido pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Inicialmente, a venda dos ingressos começaria nesta quarta-feira, entretanto, o aumento dos preços divulgado gerou muitas críticas entre torcedores nas redes sociais. Assim, o presidente Augusto Melo, que esteve no Paraguai para uma reunião na Conmebol e para acompanhar a delegação feminina na Libertadores, determinou que os preços fossem reajustados para os originais. Inclusive, depois que o Timão informou que restabeleceu os valores padrões dos ingressos, a torcida organizada Gaviões da Fiel afirmou que chegou a se reunir com a diretoria do clube para questionar os altos valores acordados inicialmente. SUL - R$ 300,00

LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 90,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 90,00

LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 100,00

LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 150,00

OESTE SUPERIOR - R$ 170,00

OESTE INFERIOR CORNER - R$ 220,00

OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 240,00 As mais lidas agora PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'