Time espanhol provoca e questiona fama de 'campeão de tudo' do Real Madrid

O Celta de Vigo provocou o Real Madrid e questionou a fama de 'campeão de tudo' do clube merengue.

O que aconteceu

O Celta de Vigo publicou um comunicado oficial citando a ausência de um título na galeria do Real Madrid: a Copa Intertoto. A competição foi conquistada pelo Celta em 2000, quando a equipe bateu o Zenit, da Rússia.

O clube espanhol disse que vai exibir o troféu a torcedores do Real Madrid nos arredores de seu estádio. As duas equipes se enfrentam neste sábado (19), pelo Campeonato Espanhol, no Abanca Balaídos, casa do Celta.

O Celta de Vigo, inclusive, citou que "equipes grandes como PSG e Juventus" também conquistaram a Intertoto. A competição foi disputada entre 1995 e 2008 por clubes que não conseguiam vaga em torneios maiores, como a Champions League.

A provocação incluiu até a Plaza Mayor de Madri. Em um vídeo divulgado, um banner com os dizeres: "Madridistas: há um título que nunca terão" foi exibido no local com um convite às visitas no estádio do Celta de Vigo.

Apesar da provocação, a equipe espanhola reconheceu a grandeza do Real Madrid. No mesmo comunicado, o Celta exaltou os 130 títulos conquistados pelo rival.

Veja a nota completa do Celta de Vigo

"O Real Club Celta recebe este sábado, dia 19, no Abanca Balaídos, um dos maiores clubes do mundo: o Real Madrid. Sem dúvida, o clube de maior sucesso na história do futebol mundial, com 130 títulos em sua sala de troféus. Entre eles, destacam-se as novíssimas 15 Taças da Champions League que presidem ao famoso museu de Madrid e um total de 23 troféus europeus.

Os historiadores locais detectaram uma anomalia, uma curiosidade ao falar sobre o Real Madrid e o Real Club Celta. É comum classificar o clube branco como aquele time que "ganhou tudo". No entanto, não é inteiramente verdade.

Alguns podem pensar que as vitrines do clube azul-celeste estão 'vazias', mas o museu azul-celeste exibe um troféu continental que não aparece no registro de vencedores do Real Madrid. Um título que equipes grandes como PSG ou Juventus usam com orgulho, da mesma forma que o Celta. Porque a história do Real Club Celta é mais modesta, mas não sem grandeza.

Consciente da importância que os madridistas atribuem aos troféus, o Real Club Celta coloca à disposição de todos os torcedores do Real Madrid que se deslocarão ao Abanca Balaídos este sábado o nosso único título europeu até ao momento e, ao mesmo tempo, um título continental que o clube branco nunca terá.

A Copa Intertoto é um torneio oficial organizado pela UEFA entre 1995 e 2008. Foi no verão de 2000 que o clube conquistou este título com uma vitória suada na final contra o Zenit São Petersburgo. Os gols de Karpin e Juanfran entraram para a história como os arquitetos do primeiro e, por enquanto, único título continental do futebol galego.

O RC Celta convida todos os torcedores do Real Madrid a aproveitarem esta oportunidade única de desfrutar do troféu europeu que nunca terão. Para isso, será montada uma arquibancada do lado de fora do estádio de Vigo.

Os madridistas que quiserem ser fotografados, tocar e sentir este título de perto poderão fazê-lo antes do jogo, e gratuitamente, a convite do Celta. Nós encorajamos você a vir."