Briga de torcida antes de Fla-Flu tem gente desacordada, bombas e garrafas

Torcedores de Flamengo e Fluminense brigaram nos arredores do Maracanã antes do clássico desta quinta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, três homens foram detidos. O vídeo contém imagens fortes.

O que aconteceu

A confusão aconteceu na Rua São Francisco Xavier, próximo ao Colégio Militar. Vários vídeos circulam nas redes sociais com a correria provocada pela briga generalizada.

Por mais de cinco minutos torcedores são filmados em brigas pelas ruas e em meio aos carros que tentavam sair do local.

Em dado momento, dois torcedores ficam desacordados e um deles recebe chutes na cabeça. As imagens são fortes. Depois, ele são carregadas para longe da confusão.

É possível ouvir o barulho de bombas explodindo e garrafas de vidro quebrando. Quem filma diz que a polícia está próxima, mas nada faz para acabar com a confusão.

Três pessoas foram detidas por essa briga e houve outras ocorrências. Um homem foi detido perto do estádio portando uma réplica de arma de fogo.

Veja a nota da Polícia Militar

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que , nesta quinta-feira (17/10), policiais militares do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) foram informados sobre um tumulto envolvendo torcedores do Flamengo e Fluminense nas proximidades do estádio Mário Filho (Maracanã). Durante as ações, os agentes prenderam três homens envolvidos nas agressões. Na sequência dos fatos, em outro ponto, uma equipe prendeu um homem portando uma réplica de arma de fogo nas adjacências do estádio. As ocorrências foram encaminhadas ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos."