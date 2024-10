Brasil vence Zâmbia na estreia pela Copa do Mundo feminina sub-17

Nesta quinta-feira (17), pelo Grupo D da Copa do Mundo feminina sub-17, o Brasil estreou diante da Zâmbia no Estádio Olímpico Félix Sánchez, na República Dominicana, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Juju Harris.

Com o resultado positivo, as brasileiras somaram os primeiros três pontos e assumiram a liderança. Polônia e Japão, as outras duas seleções do Grupo D, jogaram nesta quinta-feira e empataram sem gols. Do outro lado, a Zâmbia caiu para a lanterna, ainda sem pontos.

O Brasil retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Japão, pela segunda rodada do Grupo D. A bola rola às 17h (de Brasília), novamente no Estádio Olímpico Félix Sánchez. No mesmo dia e estádio, a Zâmbia encara a Polônia. Desta vez a partida acontece às 20h (de Brasília).

Sete minutos depois, a Zâmbia solicitou a revisão do VAR após a bola tocar na mão de Gi Mazzoti dentro da grande área. Porém, a árbitra considerou toque involuntário e mandou seguir o jogo.