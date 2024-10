Botafogo x Criciúma: ingressos esgotados para jogo no Maracanã

O primeiro jogo do Botafogo no Maracanã como mandante no Brasileirão 2024 terá amplo apoio dos torcedores. Nesta quinta-feira, o time carioca informou que os ingressos para o jogo contra o Criciúma estão esgotados.

"O Maraca é nosso. Ingressos esgotados para Botafogo x Criciúma, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos batalhar por mais uma vitória", confirmou o Glorioso nas redes sociais.

Será o maior público do Botafogo na temporada - a marca anterior aconteceu contra o São Paulo. pela Libertadores, com 40.089 presentes. Mais de 50 mil torcedores são esperados para o confronto de sexta-feira, às 20 horas.

O Botafogo não poderá contar com o estádio Nilton Santos em função de um espetáculo musical. O cantor Bruno Mars vai se apresentar no local.

No Brasileirão, o Botafogo defenderá a liderança na classificação. O time carioca está com 60 pontos, três de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras.