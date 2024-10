Bia Haddad vence Boulter pela primeira vez e garante vaga nas quartas em Ningbo

Nesta quinta-feira, Beatriz Haddad Maia, número 10 do mundo, estreou com vitória no WTA 500 de Ningbo ao superar a britânica Katie Boulter (35º), pela primeira vez em sua carreira após quatro confrontos. Bia ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 7/5, em um duelo de 2 horas e 26 minutos.

Com o resultado, Beatriz avançou às quartas de final do torneio. Na próxima fase, a brasileira irá enfrentar a espanhola Paula Badosa (15º), que passou pela chinesa Xiyu Wang (98ª) ao vencer por 2 a 1.

Além disso, a paulista também está próxima de garantir mais uma semana no top 10. Com a vitória, ela subiu momentaneamente para a nona colocação. No entanto, ainda precisa de bons resultados, já que disputa sua posição no ranking com Badosa, as russas Anna Kalinskaya e Daria Kasatkina e a tcheca Barbora Krejcikova.

A partida das quartas de final entre Bia Haddad e Paula Badosa deve ocorrer nesta sexta-feira, com horário ainda a definir.

Nos três jogos anteriores contra Boulter, a brasileira havia perdido todos. Os dois primeiros foram no primeiro semestre, em San Diego e Miami. O último aconteceu em agosto, no WTA 1000 de Toronto, no qual ela teve que abandonar a partida por conta de uma lesão nas costas.

Ambos os sets foram bastantes equilibrados, resultando em um duelo de mais de duas horas. No primeiro set, as tenistas foram muito bem no serviço e não deram nenhuma quebra à rival. Assim, foi decidido no tie-break e Bia, após sair com um mini-break, fez cinco pontos seguidos e garantiu o set.

No segundo set, Beatriz saiu na frente por 2 a 0, sofreu o empate e conseguiu conquistar a vitória ao aproveitar as oportunidades desperdiçadas por Boulter para ganhar a partida por 2 sets a 0.