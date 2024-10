Atlético-GO x Cuiabá: saiba prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Campeonato Brasileiro

Um duelo de desesperados. Assim é o confronto entre Atlético-GO e Cuiabá, que se enfrentam nesta sexta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR: A partida terá tranmsissão do Premiere.

Vindo de uma derrota de 2 a 0 para o Criciúma, fora de casa, o Atlético-GO segura a lanterna com 21 pontos e está virtualmente rebaixado. Já os cuiabanos, embalados pelo triunfo de 2 a 0 sobre o São Paulo, no Mato Grosso, querem evitar o mesmo destino, mas estão na penúltima posição com 26 pontos.

Umberto Louzer, técnico do Atlético-GO, afirmou que o momento é complicado, mas tentou manter a esperança.

"Sei que não tem faltado empenho e dedicação aos jogadores e por isso mesmo estou sempre acreditando que podemos ganhar os nossos jogos. Vamos seguir honrando a camisa do Atlético-GO", assegurou o treinador.

O Atlético-GO tem três mudanças para este confronto. O goleiro Ronaldo retorna de suspensão na vaga de Pedro Rangel. Mas a defesa tem um suspenso da vez, o zagueiro Alix Vinicius, que cederá o posto a Luiz Felipe. No ataque, Hurtado será barrado para que Derek ganhe nova oportunidade.

Pelo lado do Cuiabá, o técnico Bernardo Franco tem a fórmula para vencer o jogo.

"Temos que repetir o plano de jogo que estamos acostumados e nos sentimos confortáveis, que é o de controlar a partida e nos impor diante do adversário", disse ele.

Para este duelo o Cuiabá perdeu dois jogadores importantes, ambos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. São eles o lateral-direito Matheus Alexandre e o meia Lucas Fernandes. Raylan entra na lateral e Max ganha vaga no meio.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-GO X CUIABÁ

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)



Data: 18 de outubro de 2024 (Sexta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Braulio Da Silva Machado (Fifa-SC)



Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney e Gabriel Baralhas; Janderson, Derek e Matías Lacava



Técnico: Umberto Louzer

CUIABÁ: Walter, Bruno Alves, Marllon e Alan Empereur; Raylan, Fernando Sobral, Max, Gustavo Sauer e Ramon; Clayson e Isidro Pitta



Técnico: Bernardo Franco