Arnaldo diz que Zubeldía é alvo de ciúme: 'É o São Paulo contra ele mesmo'

O São Paulo venceu o Vasco por 3 a 0 no Brasileirão e viu a torcida que foi ao Brinco de Ouro da Princesa respaldar Luís Zubeldía. No UOL News Esporte desta quinta (17), o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que não faz sentido os questionamentos ao trabalho do treinador, a não ser ciúme pela moral do argentino com o torcedor.

'No São Paulo é nós contra nós mesmos': "O lema do Palmeiras, que o Abel encampou tão bem, com o Felipão também era, é o contra todos. No São Paulo, é contra nós mesmos. O comando do futebol do São Paulo dá muito palpite, e quem trabalha no campo é soberano: é o técnico e a comissão técnica. Uma vez escolhida a comissão técnica, a função de uma direção é dar respaldo ao técnico, porque cada um entende futebol de uma forma, cada um acha que o melhor sistema de jogo é esse ou aquele. Ser técnico do São Paulo hoje e emendar mais de uma temporada é um desafio diante do perfil dessa diretoria. Só quem conseguiu foi o Rogério Ceni, por 18 meses, por conta da figura que é no São Paulo junto ao torcedor, do ídolo que foi como jogador".

'Zubeldía alvo de ciúme no São Paulo': "Se você comparar o trabalho do Rogério Ceni e o discurso do Rogério Ceni com o do Zubeldía, o Rogério de certa forma tinha a cada entrevista uma crise, justamente expondo direção e jogadores, coisa que o Zubeldía não faz. Então, por isso que é tão difícil de compreender e aí você só chega na alternativa ciúme em relação à figura que ele está se tornando, não tem outra alternativa. Se o resultado é ok, se o ambiente é ok, se a relação com os jogadores é boa, se a relação com o torcedor é boa, não tem no checklist motivos para discutir hoje a permanência do treinador, não tem mesmo. Mas no São Paulo não é o nós contra todos, é nós contra nós mesmos".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra