Arnaldo: Corinthians tem último duelo em casa contra o Z4 e precisa ganhar

O Corinthians recebe o Athletico-PR hoje (17), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, no último confronto direto em casa contra o rebaixamento. É o que destaca o comentarista Arnaldo Ribeiro, no UOL News Esporte desta quinta (17). Ele apontou que o duelo é decisivo para o Timão permanecer na primeira divisão.

Qualquer resultado que não seja a vitória vai bater a água no pescoço. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder qualquer ponto, e jogar dessa forma não é simples porque a margem de erro é zero. Corinthians tem que tentar se impor, sair na frente e ganhar para ter um respiro para as próximas rodadas, afinal todos os outros confrontos diretos contra o rebaixamento são fora de casa. Esse é o único confronto direto contra os times que estão lá embaixo na Neo Química Arena, não dá pra negociar. Arnaldo Ribeiro

Alicia Klein: Foco no jogo de hoje!

A colunista Alicia Klein ressaltou que o Corinthians passa o Furacão caso vença diante do seu torcedor. O foco do time de Ramón Díaz precisa ser total no jogo de hoje, disse ela.

Não tem nada mais caro para um time do que ser rebaixado no Brasileiro. Não ganhar a Copa do Brasil não é um problema, seria até um bônus pela temporada que desde o início do ano pintava que seria muito difícil, mas ter chegado às semifinais já é um feito e já gerou bastante caixa no cofre do clube, porque a premiação é muito alta.

O Corinthians precisa de um respiro no Brasileiro, e esse é de fato o grande objetivo do Corinthians na temporada: não cair. Uma derrota hoje para o Athletico-PR deixa o Corinthians numa situação muito difícil. Tem muita gente que já escapou da zona da degola, provavelmente em definitivo, e o Corinthians e Fluminense não conseguem sair. A torcida está com a cabeça no lugar certo: o foco é no jogo de hoje. Alicia Klein

