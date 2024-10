Após derrota no clássico, Léo Ortiz admite que disputa pelo título do Brasileirão fica ainda mais difícil

O Flamengo saiu de campo derrotado por 2 a 0 no clássico realizado nesta quinta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés, o Rubro-Negro estacionou nos 51 pontos na tabela de classificação e pode ver os líderes Botafogo e Palmeiras, que ainda jogam na rodada, se afastarem mais na ponta.

Na saída do gramado, o zagueiro Léo Ortiz admitiu que a situação na briga pelo título ficou ainda mais difícil.

"É difícil, tá distante, mas a gente tem que jogar jogo a jogo. É buscar a vitória a cada jogo e ver o que vai acontecer no Campeonato até o final. Agora temos que focar na Copa do Brasil, na decisão de domingo," afirmou.

Ortiz também reconheceu que o resultado negativo não estava nos planos.

"Lógico que não é bom. A gente realçou a importância de vencer hoje para dar mais confiança para domingo. Mas agora é juntar os cacos, ver o que errou e o que acertou, e focar na decisão, que a gente espera sair de lá classificado," finalizou.

A equipe de Filipe Luis, que sofreu a primeira derrota sob seu comando, decide uma vaga na final na final da Copa do Brasil no próximo domingo, na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Rubro-Negro está em vantagem após vencer o primeiro jogo das semifinais por 1 a 0.